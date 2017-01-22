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İşte 50 maçlık Bursaspor karnesi

Bursaspor’da dün oynanan Adanaspor maçının ardından takımdan gönderilen Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, yeşil-beyazlı takımın başında çıktığı 50 resmi maçta 24 galibiyet aldı.

Spor / 22 Ocak 2017 Pazar 13:35
İşte 50 maçlık Bursaspor karnesi

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında dün Timsah Arena'da oynanan Adanaspor mücadelesinden 1-0 yenik ayrılan yeşil-beyazlılar, resmi maçlardaki galip gelememe serisini de 6 maça çıkardı. Bursasporlu taraftarlar, Hamza Hamzaoğlu'na istifa çağrısının ardından yönetim kurulu da deneyimli çalıştırıcı ile yaptığı görüşme sonrası yolları ayırma kararı aldı.

50 RESMİ MAÇTA 24 GALİBİYET

17 Aralık 2015 tarihinde yeşil-beyazlı takım ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan deneyimli çalıştırıcı, 6 Mayıs 2016'da ise sözleşmesini 1 yıl daha uzatmıştı. Tecrübeli teknik adam bu süreçte 50 resmi maçta takımın başında yer alırken, bu maçlarda 24 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyet elde etti. Hamzaoğlu, Süper Lig'de ise 37 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyetlik performans sergiledi.


Bursaspor


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