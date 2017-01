Gençlerbirliği Kulübünün duayen başkanı İlhan Cavcav, 81 yaşında vefat etti.



Ankara Hamamönü'nde 4 Ekim 1935'te doğan İlhan Cavcav'ın babası Haşim Bey, 1910'lu yıllarda Priştine'den Türkiye'ye göç etmiş bir ailenin çocuğuydu. Cavcav ailesi, İstanbul ve Adana'da bir süre kaldıktan sonra Ankara'ya yerleşip ileride aile mesleği olacak fırıncılık ve değirmencilik işleri yapmaya başladı. Cavcav'ın çocukluğu Mamak'ın Boğaziçi Mahallesi'nde geçti.



Eğitim yaşamına Ankara 10. Yıl İlkokulu'nda başlayan Cavcav, öğrencilik yılları boyunca bir yandan da babasının işlettiği değirmende çalıştı.



- Gençlerbirliği'nin kurulduğu okul Atatürk Lisesi



İlhan Cavcav, ilkokuldan sonra Gençlerbirliği'nin kurulduğu Ankara Atatürk Lisesi'nde eğitimini sürdürdü.



Ailesinin artan işleri nedeniyle ortaokuldan sonra eğitimine son veren Cavcav, 14 yaşında aile şirketinin veznesinde, sonrasında da şirket muhasebesinde çalıştı.







- Futbolculuk hayatı



Ailesinde Tayyar Cavcav ve Cevat Muratal gibi profesyonel futbolcular bulunan İlhan Cavcav'ın futbol yaşamı, Mamak Maskespor'da görev yapan 'Cici' Necdet tarafından keşfedilmesiyle başladı.



Cavcav, 16 yaşındayken Mamak Maskespor kadrosuna katıldı ve savunma oyuncusu olarak oynadı. PTT'de oynarken 19 yaşında kendisine profesyonelliğe geçiş sözleşmesi teklif eden Bahçeli Gençlikspor'a giden İlhan Cavcav, yeni takımıyla ilk maçını PTT'ye karşı oynaması beklenirken, eski takımı karşısında duygusal davranabileceği gerekçesiyle görev verilmediği için futbolu bıraktı.







- Ticaret hayatı



Futbolu bıraktığı 1950'li yıllardan 1970'lere kadar iş dünyasında yoğun bir çalışma hayatı olan İlhan Cavcav, 1960 yılında aile şirketinden ayrılarak tek başına ticaret hayatına atıldı.



Cavcav, Konya asfaltı üstündeki Ankara Un Sanayi'nin bulunduğu arsayı 1967'de satın alarak ölene dek başında olduğu un fabrikasını kurdu.







- İlk başkanlığı Hacettepe'de yaptı



Ankara'nın büyük sanayicileri arasına giren İlhan Cavcav, 1975'te eski mahallesinin takımı Hacettepe'nin başkanı oldu.



Hacettepe'nin düşüşünü engelleyemeyince görevinden istifa eden Cavcav, bu kez 1977 yılında Yahya Demirel'in başkanlık yaptığı Gençlerbirliği Kulübünün yönetim kuruluna girdi.



Kırmızı-siyahlı kulüpte 1978 yılında başkanlığa getirilen İlhan Cavcav, dönemin yöneticileriyle anlaşmazlığa düştü ve kısa bir süre için bu göreve ara verdi.







- 1981'de yeniden başkan oldu



İlhan Cavcav, anlaşmazlıkların çözülmesinin ardından 1981 yılında yeniden başkan oldu.



Gençlerbirliği, Cavcav'ın başkan olduğu bu dönemde 3. Lig'e düşme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyordu. Cavcav, 2. ve 3. Liglerin birleştirilmesi projesini dönemin Türkiye Futbol Federasyonu yöneticilerine kabul ettirdi ve takımının tekrar 2. Lig'e dönmesini sağladı.



1. Lig'e (Şimdiki Süper Lig) bir sezon sonra yükselen Gençlerbirliği, 1988 yılından beri en üst kademe ligin süreklilik açısından en başarılı 5. takımı oldu. Kırmızı-siyahlı takım, bu sürede 2 kez Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.



İlhan Cavcav yönetiminde Gençlerbirliği, modern tesislere sahip bir futbol kulübü haline geldi.



Cavcav, çok ucuza aldığı genç ve yetenekli futbolcuları diğer kulüplere yüksek bonservis bedelleriyle satma politikasıyla adından söz ettirdi. İlhan Cavcav, kulübünü borçsuz bir hale getirerek başarılı bir yönetim anlayışı ortaya koydu.







- Sansasyonel transferler



Yeni yıldızlar keşfetmek için her fırsatta amatör maçları bile seyreden İlhan Cavcav, Türk futbol tarihinin en sansasyonel transferlerini de gerçekleştirdi.



Kulüpte yetişen Tarık Daşgün'ü Fenerbahçe'ye 100 milyon lira gibi astronomik bir miktara veren Cavcav, iş dünyasındaki tecrübesini futbol yöneticiliğine taşıdı.



İlhan Cavcav, bir dönem Türk kulüplerinin Afrika kıtasına açılmasına da ön ayak oldu. Afrika kıtasındaki ülkelere bizzat giderek birçok maç izleyen Cavcav'ın transfer ettiği Moshoeu, Kushe ve Kona'nın başarılı performansları birçok Afrika kökenli oyuncunun Türkiye'ye gelmesini sağladı.







- Geremi, Real Madrid'e gitti



İlhan Cavcav, yine çok ucuza mal ettiği Nijitap Geremi'yi Real Madrid'e 5 milyon dolara gönderdi.



Cavcav, Tarık Daşgün ve Geremi'nin bonservislerinin satışından elde edilen paraları kulüp tesislerinin yapımına harcadı.



1989 yılında dönemin başbakanı Turgut Özal'ın kırmızı-siyahlı takımın 1. Lig'e dönmesi nedeniyle verdiği 1 milyon liralık çek lira ve 20 dönümlük arsa bağışıyla kulübün Beştepe'deki tesisinin yapımına başlandı.



Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nin A ve B binaları 1999 yılında, C binası ise 2001 yıllında açıldı.







- Son transferi hastanede yaptı



İlhan Cavcav, sağlık sorunlarına rağmen kulübü için çalışmaktan geri durmadı.



Cavcav, Gençlerbirliği'nin Atletico Paranaense Kulübünden transfer ettiği Renato Escobar Baruffi'ye (Bady) 2,5 yıllık sözleşmesini tedavi gördüğü hastanede imzalattı.





- Çok sayıda teknik direktörle çalıştı



İlhan Cavcav, başkanlığı döneminde en çok eleştiriyi teknik direktör konusunda istikrar sağlayamamasıyla aldı.



Bu sezon da teknik direktör değişikliğinden çekinmeyen İlhan Cavcav, İbrahim Üzülmez ile yolları ayırıp takımın başına Ümit Özat'ı getirdi.



Gençlerbirliği, İlhan Cavcav'ın 37 yıllık görev süresinde 42 farklı teknik direktörle başarı kovaladı.



Başkent ekibinde 1978 yılında başkanlığa seçildikten kısa süre sonra görevinden ayrılan, 3 yıl sonra yeniden başkan olan ve 1981'den itibaren kesintisiz kırmızı-siyahlı kulübü yöneten Cavcav, başkanlık koltuğuna oturduğu 37 yılda 56 kez çareyi hoca değiştirmekte aradı.



İlhan Cavcav, 37 yıllık süreçte en çok Mesut Bakkal'a şans verdi. Bakkal, başkent ekibinde 5 kez görev aldı.



Başkent temsilcisini 1987-1988 sezonunda çalıştıran Hüsnü Macurni takımın başında bir maça çıkarken, Yılmaz Vural ise ikinci döneminde sadece Eskişehirspor maçında kulübede bulundu. Geçen sezon Mehmet Özdilek'ten sonra göreve getirilen Mustafa Kaplan da sadece Fenerbahçe maçında takıma taktik verdi.



Duayen başkan döneminde görev alan İskoç teknik adam Stuart Baxter ise 2 karşılaşmada kırmızı-siyahlıların teknik direktörlüğünü yapabildi.



İlhan Cavcav'ın teknik direktör konusundaki ilginç tercihlerden biri de Kemal Özdeş ile oldu. Cavcav'ın görev verdiği Özdeş, takımıyla maça çıkamadan görevinden ayrılmak zorunda kaldı. 2014-2015 sezonunda takımı lige hazırlayan ancak transfer konularında başkan İlhan Cavcav ile anlaşmazlık yaşayan Kemal Özdeş'in görevine maça çıkmadan son verildi.



- 3 dönem Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığı yaptı



Cavcav, Gençlerbirliği Kulübünün yanı sıra deneyimlerini Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığıyla Türk futboluna da aktarmaya çalıştı.



İlhan Cavcav, 2000-2002, 2004-2005 ve 2013-2014 yıllarında Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığı görevinde bulundu.