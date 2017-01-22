Fenerbahçe - Medipol Başakşehir (CANLI ANLATIM)

Geçen haftaki Adanaspor beraberliği ile sezonun ikinci yarısına ummadığı bir giriş yapan Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. maçında bugün lider Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.



17 haftada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 32 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, sezonun ilk haftasında deplasmanda 1-0 yenildiği rakibini sahasında mağlup ederek hem ligin tek namağlup takımı olan Başakşehir'e ilk yenilgisini tattırmak hem de 7 olan puan farkını 4'e indirmek istiyor.



Mücadelede hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak...



MAÇTAN DAKİKALAR



STAT: Ülker Stadı

SAAT: 19:00

HAKEM: Bülent Yıldırım

YAYIN: beIN SPORTS 1



FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Ozan, Salih, Alper, Lens, Fernandao.



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Uğur, Yalçın, Epureanu, Eren, Eren, Mahmut, Visca, Mossoro, Cengiz, Mehmet Batdal.



