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Fenerbahçe - Medipol Başakşehir (CANLI ANLATIM)

Spor Toto Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe ile lider Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor.

Spor / 22 Ocak 2017 Pazar 18:23
Fenerbahçe - Medipol Başakşehir (CANLI ANLATIM)

Geçen haftaki Adanaspor beraberliği ile sezonun ikinci yarısına ummadığı bir giriş yapan Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. maçında bugün lider Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.

17 haftada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 32 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, sezonun ilk haftasında deplasmanda 1-0 yenildiği rakibini sahasında mağlup ederek hem ligin tek namağlup takımı olan Başakşehir'e ilk yenilgisini tattırmak hem de 7 olan puan farkını 4'e indirmek istiyor.

Mücadelede hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak...

MAÇTAN DAKİKALAR

STAT: Ülker Stadı
SAAT: 19:00
HAKEM: Bülent Yıldırım
YAYIN: beIN SPORTS 1

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Ozan, Salih, Alper, Lens, Fernandao.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Uğur, Yalçın, Epureanu, Eren, Eren, Mahmut, Visca, Mossoro, Cengiz, Mehmet Batdal.

Fenerbahçe


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