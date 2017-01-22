Fenerbahçe - Medipol Başakşehir (CANLI ANLATIM)

Spor Toto Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe ile lider Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor.
Geçen haftaki Adanaspor beraberliği ile sezonun ikinci yarısına ummadığı bir giriş yapan Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. maçında bugün lider Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.
17 haftada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 32 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, sezonun ilk haftasında deplasmanda 1-0 yenildiği rakibini sahasında mağlup ederek hem ligin tek namağlup takımı olan Başakşehir'e ilk yenilgisini tattırmak hem de 7 olan puan farkını 4'e indirmek istiyor.
Mücadelede hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak...
MAÇTAN DAKİKALAR
STAT: Ülker Stadı
SAAT: 19:00
HAKEM: Bülent Yıldırım
YAYIN: beIN SPORTS 1
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Ozan, Salih, Alper, Lens, Fernandao.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Uğur, Yalçın, Epureanu, Eren, Eren, Mahmut, Visca, Mossoro, Cengiz, Mehmet Batdal.