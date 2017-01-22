Fenerbahçe 1 - 0 Medipol Başakşehir

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir'i Ozan Tufan'ın golüyle 1-0 mağlup etti. Süper Lig'de 26 maçtır kaybetmeyen Başakşehir'in yenilmezlik serisi de sona erdi.



Süper Lig'in ikinci yarısına Adanaspor karşısında alınan beraberlikle kötü bir giriş yapan Fenerbahçe, lig lideri Başakşehir karşısında yara sardı. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de ağırladığı rakibini 1-0 mağlup ederek aradaki puan farkını 7'den 4'e düşürmeyi başardı.



Ligde 26; deplasmanda ise 16 maçtır kaybetmeyen rakibini Ozan Tufan'ın 28. dakikadaki golüyle yıkan sarı-lacivertliler, Abdullah Avcı'nın ekibine bu sezonki ilk yenilgisini tattırmış oldu.

Fenerbahçe'de 74. dakikada Fernandao'nun penaltı vuruşunu kaleci Volkan Babacan kurtardı.

















