Fenerbahçe 1 - 0 Medipol Başakşehir

Spor Toto Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe lider Medipol Başakşehir'i 1-0 yendi.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir'i Ozan Tufan'ın golüyle 1-0 mağlup etti. Süper Lig'de 26 maçtır kaybetmeyen Başakşehir'in yenilmezlik serisi de sona erdi.
Süper Lig'in ikinci yarısına Adanaspor karşısında alınan beraberlikle kötü bir giriş yapan Fenerbahçe, lig lideri Başakşehir karşısında yara sardı. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de ağırladığı rakibini 1-0 mağlup ederek aradaki puan farkını 7'den 4'e düşürmeyi başardı.