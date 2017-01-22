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'Acın acımızdır Gençlerbirliği'

Osmanlıspor-Antalyaspor maçına ev sahibi ekip, "İlhan ağabey seni çok özleyeceğiz. Mekanın cennet olsun" pankartı ile çıktı. Tribünlerdeyse "Acın acımızdır Gençlerbirliği” pankartı açıldı.

Spor / 22 Ocak 2017 Pazar 14:10
'Acın acımızdır Gençlerbirliği'

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Osmanlıspor-Antalyaspor maçında, bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav unutulmadı.

Osmanlıspor oyuncuları, “İlhan ağabey seni çok özleyeceğiz. Mekanın cennet olsun” pankartı açarak sahaya çıkarken, tribünler ise “Türk futbolunun başı sağ olsun. Acın acımızdır Gençlerbirliği” pankartı açtı. Maçta ayrıca İlhan Cavcav için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.


'Acın acımızdır Gençlerbirliği' 'Acın acımızdır Gençlerbirliği' Gençlerbirliği'ne adanmış hayat: İlhan Cavcav Gençlerbirliği'ne adanmış hayat: İlhan Cavcav

OsmanlısporGençlerbirliği Kulübü Başkanıİlhan Cavcav


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