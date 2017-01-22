Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Osmanlıspor-Antalyaspor maçında, bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav unutulmadı.



Osmanlıspor oyuncuları, “İlhan ağabey seni çok özleyeceğiz. Mekanın cennet olsun” pankartı açarak sahaya çıkarken, tribünler ise “Türk futbolunun başı sağ olsun. Acın acımızdır Gençlerbirliği” pankartı açtı. Maçta ayrıca İlhan Cavcav için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.





