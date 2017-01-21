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TFF'den Cavcav'a geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav’a geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Spor / 21 Ocak 2017 Cumartesi 14:44
TFF'den Cavcav'a geçmiş olsun mesajı

TFF, bu sabaha karşı evde geçirdiği bir travma sonrası şuuru kapandığı için beyin kanaması tanısıyla hastaneye kaldırılan Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türk futbolunun duayen isimlerinden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın rahatsızlanarak yoğun bakım ünitesine kaldırıldığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu olarak Sayın İlhan Cavcav'a acil şifalar diler, biran önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz.”

İlhan Cavcav beyin kanaması geçirdi

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