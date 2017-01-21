Karabükspor Galatasaray maçında gol sesi geldi (CANLI ANLATIM)

Süper Lig'de çıktığı son 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik elde eden ve hanesine yazdırdığı 16 puanla müthiş bir çıkış yakalayan Galatasaray, zirve yolunda çok önemli bir viraja giriyor. Bugün Karabük'e konuk olacak.



Karabükspor'un ilk 11'i:



Ahmet Şahin, Kerim, Dany, Barış, Latovlevici, Gaman, İlhan, Ceyhun, Tanase, Lazarevic, Seleznov.



Galatasaray'ın ilk 11'i:



Muslera, Sabri, Ahmet, Hakan, Carole, Selçuk, de Jong, Yasin, Josue, Bruma, Podolski.



KARABÜKSPOR 0 - 1 GALATSARAY







27'Sabri serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topu alan de Jong savunmanın arkasına koşu yapan Podolski'yi düşündü ancak savunma zamanında araya girdi.

26'Yevhen Seleznyov Ahmet'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.

26'Podolski'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bruma'nın ortası kaleci Ahmet'te kaldı.

25'Karabüksporlu taraftarlar tartışmalı bir gole imza atan Yasin Öztekin'i top her ayağa geldiğinde ıslıklıyor.

24'Gelişen Karabükspor atağında Yevhen Seleznyov sağ kanatta hareketlenen İlhan'ı topla buluşturmak istedi ancak Carole zamanında araya girdi ve topu Muslera'ya kazandırdı.

22'Hakan Balta sol kanatta hareketlenen Bruma'yı topla buluşturmak istedi ancak Dany zamanında araya girdi.

21'Galatasaraylı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

20'Karabükspor tehlikeli geldi. Sağ kanatta topla buluşan İlhan ceza sahasına girmek üzereyken şutunu çekti. Onun şutu kendi arkadaşından geri döndü.

19'Tanase'nin kullandığı serbest vuruşta Muslera yumruklayarak topu uzaklaştırdı.

18'Yevhen Seleznyov Ahmet'in müdahalesiyle yerde kaldı. Ev sahibi takım serbest vuruş kullanacak.

17'Karabükspor oyuna yeniden başladı.

16'Hakem Cüneyt Çakır gol kararını Yasin'e sorduktan sonra verdi.

16'Karabüksporlu futbolcular Yasin'in topu elle kontrol ettiği yönünde uzun süre itirazda bulundu.

15'Selçuk'un pasında savunmanın arkasına topla buluşan Yasin kaleciden sıyrılarak topu ağlara gönderdi.

15'GOL!

14'Podolski savunmanın arkasına koşu yapan Bruma'yı topla buluşturmak istedi ancak Ahmet kalesini zamanında terk ederek tehlikeyi önledi.

13'Galatasaraylı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

12'Karabüksporlu futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Lazarevic pas hatası yap ve top Galatasaray'a geçti.

11'de Jong orta sahada İlhan'a faul yaptı. Karabükspor serbest vuruş kullanacak.

10'Karabükspor gole çok yaklaştı. Iasmin Latovlevici'nin sol kanattan ortasında Kerim'in kafa vuruşunu Muslera kurtardı.

9'Selçuk savunmanın arkasına koşu yapan Josue'yi topla buluşturmak istedi ancak zamanında kalesini terk ederek topu Josue'den önce aldı.

8'Gelişen Karabükspor atağında Iasmin Latovlevici uzaktan şansını denedi. Onun şutu yandan dışarıya gitti.

7'Tanase savunmanın arkasına koşu yapan Yevhen Seleznyov'i düşündü ancak Hakan zamanında araya girdi ve kafayla topu kalecisi Muslera'ya kazandırdı.

6'Sabri'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Yasin ortasını yaptı. Onun ortasında savunma Podolski'den önce topu karşıladı.

5'Karşılaşmanın ilk dakikalarında iki takım da orta alanda pas hatası yapıyor.

4'Karabüksporlu futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Tanase sol kanattaki İlhan'ı düşündü ancak pozisyon ofsayt.

3'Tanase orta alanda Ahmet'in müdahalesiyle yerde kaldı. Karabükspor serbest vuruş kullanacak.

2'Dany sağ kanattan hareketlenen İlhan'ı topla buluşturdu ancak İlhan ofsayt pozisyonunda.

1'Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki taıma da başarılar.

