İlhan Cavcav beyin kanaması geçirdi

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, rahatsızlanarak yoğun bakıma ünitesine kaldırıldı.



İlhan Cavcav, sabaha karşı rahatsızlandı ve Güven Hastanesi'ne getirildi.



DÜN DÜŞMÜŞTÜ



Dün dengesini kaybederek düşen, kolu ve kafasını çarpan 81 yaşındaki duayen başkanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav bir süredir rahatsızlığı dolayısıyla tedavi altındaydı.







HASTANEDE ANLAŞMA İMZALAMIŞTI

81 yaşındaki duayen başkan Atletico Paranaense'den transfer edilen Bady'ye hastanede imza attırmıştı.



HASTANEDEN YAPILAN AÇIKLAMA: DURUMU KRİTİK

Hastaneden Cavcav'ın sağlık durumu ile ilgili şu açıklama yapıldı: 'Beyin kanaması devam ediyor. Dün gece başlayan ani şuur bulanıklığı oluştuğu için hastayı hemen hastaneye getirdiler. Şu anda yaşıyor. Takip eden beyin cerrahı arkadaşımız durumunun kritik olduğunu söyledi. Herhangi bir cerrahi müdahale yapmayacaklarını ifade ettiler.'



'DOKTORLAR ELİNDEN GELENİ YAPIYOR'

Gençlerbirliği yöneticisi Ali Rıza Koç, yaptığı açıklamada, 'Dün gece sabaha karşı beyin kanaması geçiren başkan İlhan Cavcav yoğun bakımda. Doktorların müdahalesi sürüyor. Biz de başında bekliyoruz. Yaşı da ilerledi ancak Allah'tan ümit kesilmez. Doktorlar elinden geleni yapıyor.' ifadelerini kullandı.

