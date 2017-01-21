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İlhan Cavcan beyin kanaması geçirdi

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, sabah saatlerinde beyin kanaması geçirdi.

Spor / 21 Ocak 2017 Cumartesi 11:17
İlhan Cavcan beyin kanaması geçirdi

Klasspor.com'um haberine göre; Uzun süredir ciddi sağlık problemleri ile mücadele eden Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, sabah saatlerinde beyin kanaması geçirdi.

YOĞUN BAKIMDA
Güven Hastanesinde ameliyata alınan İlhan Cavcav'ın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi. İlhan Cavcav'ın durumunun ciddi olduğu, yönetim kurulu üyelerinin Güven Hastanesinde olduğu bildirildi.

ANTRENMAN ERTELENDİ
Gelişmeler üzerine Gençlerbirliği'nin Gaziantep maçı öncesi bugün tesislerinde yapacağı son antrenmanın da ertelendiği öğrenildi.

Beyin KanamasıGençlerbirliğiİlhan Cavcav


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