Doktor Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan ve hakem Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı maçı Karabükspor 2-1 kazandı. Ev sahibinin gollerini 31. dakikada penaltıdan Seleznyov ve 82. dakikada Serdar Deliktaş atarken Galatasaray'ın tek sayısını 15. dakikada Yasin Öztekin kaydetti.



Galatasaray'da Hakan Balta 85. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından Karabükspor puanının 24'e çıkardı, Galatasaray ise 36 puanla zirve yarışında ağır bir yara aldı.



Galatasaray maçında ilginç pozisyon



Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Karabükspor-Galatasaray maçında ilginç bir pozisyon yaşandı.Selçuk İnan'ın savunmanın arkasına attığı pası ceza sahası içinde kontrol eden Yasin, kaleci Ahmet Şahin'i de çalımladıktan sonra topu boş kaleye gönderdi ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.



Golün ardından Karabüksporlu futbolcular Yasin'in topu elle aldığını iddia ederek uzun süre hakeme itirazda bulundu. Yoğun itirazların ardından yeşil sahalarda ender rastladığımız bir olay yaşandı.



HAKEM ÇAKIR, YASİN'E SORUP GOLÜ VERDİ



Hakem Cüneyt Çakır önce golü verdi, ardından tereddüte düşen Çakır, golün sahibi Yasin'e pozisyonu sorarken, Yasin topu omzuyla kontrol ettiğini gösterdi. Çakır daha sonra golü geçerli saydı.



İşte o pozisyon











