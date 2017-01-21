Cüneyt Çakır'a çok sert tepki

Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu, 2-1'lik Karabükspor yenilgisi sonrası maçın hakime Cüneyt Çakır'ı sert sözlerle eleştirdi.



Nazifoğlu, Cüneyt Çakır'a Türkiye'de hiçbir oyuncu ve yöneticinin güvenmediğini söylerken, 'Bir devin çöküşü. Amip gibi kendi kendini yiyip bitiriyor. Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır' dedi.



Nazifoğlu, ''Cüneyt Hoca'ya artık Türkiye'de hiçbir takımın oyuncu ve yöneticisi güvenmiyor. Türkiye'de hakemlik yapma şansı kalmamıştır. İşin çok garibi, tribündekiler böyle bir hata yapmasını bekliyordu. Bir devin çöküşü. Kendi kendini amip gibi yiyip bitiriyor. 5 bin kişilik Karabük taraftarının baskısını kaldıramadı.' dedi. ifadelerini kullandı.



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