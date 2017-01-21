Beyaz Gazete Ana Sayfa

Cüneyt Çakır'a çok sert tepki

Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu, Karabük'te tartışmalı penaltı kararı veren Cüneyt Çakır'a sert tepki gösterdi.

Spor / 21 Ocak 2017 Cumartesi 22:18
Cüneyt Çakır'a çok sert tepki

Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu, 2-1'lik Karabükspor yenilgisi sonrası maçın hakime Cüneyt Çakır'ı sert sözlerle eleştirdi.

Nazifoğlu, Cüneyt Çakır'a Türkiye'de hiçbir oyuncu ve yöneticinin güvenmediğini söylerken, 'Bir devin çöküşü. Amip gibi kendi kendini yiyip bitiriyor. Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır' dedi.

Nazifoğlu, ''Cüneyt Hoca'ya artık Türkiye'de hiçbir takımın oyuncu ve yöneticisi güvenmiyor. Türkiye'de hakemlik yapma şansı kalmamıştır. İşin çok garibi, tribündekiler böyle bir hata yapmasını bekliyordu. Bir devin çöküşü. Kendi kendini amip gibi yiyip bitiriyor. 5 bin kişilik Karabük taraftarının baskısını kaldıramadı.' dedi. ifadelerini kullandı.

Galatasaray maçında ilginç pozisyon

TürkiyeGalatasarayKarabüksporCüneyt Çakır


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

BEKİR BOZDAĞ 2013’TE FETÖ’YE NASIL REST CEKTİ?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

DÜNYA’YI KİM YÖNETECEK?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar