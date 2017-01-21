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Beşiktaş'tan bir transfer daha

Beşiktaş, Çin'de forma giyen Ersan Gülüm'ü renklerine bağladı.

Spor / 21 Ocak 2017 Cumartesi 23:09
Beşiktaş'tan bir transfer daha

Geçen sezon devre arasında 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Çin'in yolunu tutan ancak Uzakdoğu ülkesine adapte olamadığından Beşiktaş'a dönmek isteyen Ersan Adem Gülüm, yoğun kişisel çabalarıyla nihayet muradına erdi.

Siyah-beyazlı yönetimin ‘bedelsiz' şartıyla yeşil ışık yaktığı milli stoper, kiralık formülüne sıcak bakmayan ve bonservis kazancı beklentisinde olan kulübü Hebei Fortune ile yaptığı ısrarlı görüşmeler sonucunda bu pürüzü aşmayı başardı.

Çin ekibiyle 2+1 yıl daha kontratı bulunan Ersan, Beyaz Futbol muhabiri Sercan Dikme'ne 6 ay kiralık olarak Beşiktaş'la anlaştığını açıkladı.

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