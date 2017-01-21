Aziz Yıldırım’a suikast düzenleneceği iddiası!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’a gelen tehditler üzerine suikast konusunda uyarıldığı öne sürüldü.



Hürriyet gazetesinin haberine göre, Yıldırım'ın bir süre önce İçişleri Bakanlığı tarafından uyarıldığı ve sarı-lacivertlilerin başkanının da bu konuda bazı tedbirler aldığı söylentileri arttı. Aziz Yıldırım'ın bilindiği gibi resmi korumaları da bulunuyor.



FENERBAHÇE’DEN AÇIKLAMA

Sarı-lacivertli kulüp bu durum hakkında haberlerin ortaya çıkmasıyla resmi siteden şu açıklamayı yaptı;



“Bugün bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında, Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım’a geldiği iddia edilen tehditler ve buna ilişkin bazı tedbirler alındığına dair haberler yer almaktadır.



Emniyet birimlerinden ülkemizin mevcut sosyal durumu nedeniyle daha dikkatli olunması yönünde uyarı yapılmıştır. Bu duruma göre gerekli tedbirler alınmıştır.



Kamuoyuna duyurulur.



FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ“