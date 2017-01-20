Yıldırım Demirören engelli taraftara sahip çıktı

TFF 1. Lig'in 16. haftasında oynanan Sivasspor-Adana Demirspor maçında taraftarın kötü tezahüratta bulunması nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Sivasspor'a Maraton Alt Tribün D Blok, Maraton Üst Tribün D Blok ve Güney Alt Osman Seçilmiş Tribün D Blok'a giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi.



Tribünlere verilen bu ceza, karşılaşmayı 15 yaşındaki oğlu Cihan Biçer birlikte maraton tribünden izleyen doğuştan işitme ve konuşma engelli İlhan Biçer'i (44) de etkiledi.



Oğlu ile birlikte Sivas'ta oynanacak olan Boluspor maçı için Passolig kartlarına bilet yükletmek için gişelere giden İlhan Biçer'e cezalı olduğu bilet alamayacağı söylendi. Olayın basına yansımasının ardından harekete geçen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz'ı arayarak olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.



Demirören'le yaptığı görüşmenin ardından Başkan Otyakmaz'ın İlhan Biçer'e ulaştığı ve oğluyla birlikte hafta sonu oynanacak Boluspor maçını şeref tribününde birlikte izleyecekleri öğrenildi.



