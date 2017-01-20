Beyaz Gazete Ana Sayfa

Yıldırım Demirören engelli taraftara sahip çıktı

Sivas’ta Sivasspor-Adana Demirspor maçında, kötü tezahürat nedeniyle taraftara verilen 1 maç cezası nedeniyle maça gidemeyecek olan ve büyük üzüntü duyan işitme engelli İlhan Biçer’e TFF Başkanı Yıldırım Demirören sahip çıktı.

Spor / 20 Ocak 2017 Cuma 17:21
Yıldırım Demirören engelli taraftara sahip çıktı

TFF 1. Lig'in 16. haftasında oynanan Sivasspor-Adana Demirspor maçında taraftarın kötü tezahüratta bulunması nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Sivasspor'a Maraton Alt Tribün D Blok, Maraton Üst Tribün D Blok ve Güney Alt Osman Seçilmiş Tribün D Blok'a giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi.

Tribünlere verilen bu ceza, karşılaşmayı 15 yaşındaki oğlu Cihan Biçer birlikte maraton tribünden izleyen doğuştan işitme ve konuşma engelli İlhan Biçer'i (44) de etkiledi.

Oğlu ile birlikte Sivas'ta oynanacak olan Boluspor maçı için Passolig kartlarına bilet yükletmek için gişelere giden İlhan Biçer'e cezalı olduğu bilet alamayacağı söylendi. Olayın basına yansımasının ardından harekete geçen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz'ı arayarak olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Demirören'le yaptığı görüşmenin ardından Başkan Otyakmaz'ın İlhan Biçer'e ulaştığı ve oğluyla birlikte hafta sonu oynanacak Boluspor maçını şeref tribününde birlikte izleyecekleri öğrenildi.

Türkiye Futbol FederasyonuYıldırım DemirörenProfesyonel Futbol Disiplin KuruluKulüp BaşkanıElektronik Bilet


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

YÜZDE 65 “EVET” ÇIKAR!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

DÜNYA’YI KİM YÖNETECEK?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar