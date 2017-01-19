Selçuk İnan ve Burak Yılmaz bir kez daha buluşuyor

Dünya futbolunu yaptığı flaş transferlerle sarsmaya devam eden Çin piyasası, bu kez Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan'ı gündeme aldı.



Sneijder ve Podolski'ye teklifler yapan Çin kulüplerinin şimdiki hedefi Selçuk. Çin Futbol Komitesi'nde görev alan 3 FIFA menajerinin Galatasaray'ın kaptanına ülke futbolunda yer vermek istiyor.



Komitenin “Son derece ilginç ve sıradışı bir oyuncu” diye değerlendirmede bulunduğu Selçuk'a hangi kulüp tarafından teklif geleceği belirsiz. Beijing Guoan'da forma giyen Burak Yılmaz, çocukluk arkadaşı olan Selçuk'a olumlu raporlar verdi. İki futbolcu, Manisaspor, Trabzonspor ve Galatasaray'da beraber büyük başarılara imza atmıştı.





