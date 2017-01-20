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Selçuk İnan'dan beklenen açıklama

Çin kulüplerinin kendisiyle ilgilendiği öne sürülen G.Saray'ın kaptanı Selçuk İnan'ın yakın çevresine, "Çin'e gitmek gündemimde yok. Tek düşüncem şampiyonluk" dediği öğrenildi.

Spor / 20 Ocak 2017 Cuma 10:32
Selçuk İnan'dan beklenen açıklama

Geçtiğimiz sezon devre arasında Burak Yılmaz'ı kadrosuna katan Çin kulübü Beijing Guaoan'ın, bu kez de Selçuk İnan'ı gözüne kestirdiği iddia edildi.

Başta Podolski ve Chedjou olmak üzere birçok futbolcusuna Uzakdoğu'dan talipler çıkan Sarı-Kırmızılılar'da, kaptanın ayrılmaya niyetinin olmadığı belirtiliyor.

Adı transfer dedikodularına karışan Selçuk İnan'ın, yakın çevresine, 'Benim gündemimde transfer kesinlikle yok. Tek düşüncem Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak. Lige konsantreyim' dediği öğrenildi. 31 yaşındaki milli futbolcunun Galatasaray'la 2 yıl daha kontratı bulunuyor.



EN ÇOK KAZANAN YERLİ

Selçuk yılda 2 milyon 750 bin Euro garanti maaş ve maç başına 25 bin Euro ücret karşılığında oynuyor. Kaptan bu açıdan bakıldığında Galatasaray'ın en fazla kazanan yerli oyuncusu konumunda bulunuyor.

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