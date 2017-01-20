Samsun'un matem günü: 20 Ocak!

Renkleri Kırmızı Beyaz olan Samsunspor
'un formasına o kara günün renkleri olan siyahın eklendiği 20 Ocak 1989 kazasında Samsunspor
Teknik Direktörü Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalığlu, Mete Adanır, Zoran Tomic ve Şoför Asım Özkan'ın edebiyete intikal edişlerinin 28. yılında Samsun'da çeşitli anma programları düzenlenecek.
BUGÜN SAMSUN'DA ANMA VAR
Samsunspor
Kulübü, 20 Ocak 1989 kazasındaki futbol şehitlerini bugün çeşitli anma programlarıyla anacak. Bugün 10.50'de Asri Mezarlığı'nda başlayacak olan anma programının ardından Kıranköy Mezarlığı'na gidilecek. Mezarlık ziyaretlerinin ardından Cumhuriyet Meydanı
'nda açılacak Kızılay
kan bağışının stadındı ziyaret edilerek kan bağışında bulunulacak. Akşam namazının ardından ise Site Camii
'nde mevlit okutulacak. Bu akşam 19.00'da ise Piazza AVM'de 'Bu Şehrin Çocukları Samsunsporludur' etkinliği gerçekleştirilecek.
İŞTE 20 OCAK 1989'UN ÖZETİ!..
Samsunspor kafilesi, 20 Ocak 1989 tarihinde Malatyaspor ile oynayacağı Türkiye 1. Futbol Ligi müsabakasına giderken trajik bir trafik kazası yaşamıştı. Saat 9:30 civarında Havza ilçesinde kafileyi taşıyan 55 DU 637 plakalı kulüp otobüsünün 61 AC 535 plakalı kamyonla çarpışması sonucu kafileyi taşıyan otobüs uçuruma yuvarlanmış ve Samsunspor üç oyuncusunu, teknik direktörünü, şoförünü kaybetmişti.
NURİ HOCA, MUZAFFER, METE...
Samsunspor'un kazazedelerine ilk yardımı hemen geriden gelen ve Diyarbakırspor deplasmanına gitmekte olan Çarşambaspor kafilesi yapmıştı. Çarşambasporlu yönetici, futbolcu ve görevliler kazaya uğrayan Samsunsporluları tek tek otobüsten çıkartıp Havza Devlet Hastanesi'ne taşıyıp kan vermişlerdi. Bu elim kazada hayatta kalan birçok oyuncu ve kafile üyesi de ciddi şekilde yaralanmış veya sakat kalmıştı. Kazada teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu ve Mete Adanır ile otobüs şoförü Asım Özkan olay yerinde vefat etmişti. Futbolcu Zoran Tomic ise Yugoslavya'da altı ay komada kaldıktan sonra vefat etmişti. Malzemeci Halil Albayrak ve futbolcular Emin Kar ile Erol Dinler ise sakat kalarak malulen emekli olmuşlardı. Burhaneddin Beadini ise yaralanmış ve kendi isteğiyle futbolu bırakmıştı. Yüksel Öğüten, Fatih Uraz, Şanver Göymen, Kasım Çıkla ve Uğur Terzi ise kazada yaralanmış fakat futbol hayatlarına devam etmişlerdi.
ORHAN KILINÇ'IN KÖTÜ KADERİ
Yine kazadan yaralı olarak kurtulup futbol hayatına devam eden Orhan Kılınç ise 1994 yılında bir başka trafik kazasında hayatını kaybetmiştir. Kulüp menajeri Yüksel Özan ise yine kazadan yaralı olarak kurtulanlardandır.
Kazanın ardından siyaset ve spor hayatının öne çıkan kişilerinden Samsunspor'a başsağlığı dilekleri gelmiştir. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Başbakan Turgut Özal, TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Hasan Celal Güzel, SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, Trabzonspor Başkanı Mazhar Afacan ve Malatyaspor Başkanı Metin Çağlayan bu kişilerden bazılarıdır.
Trafik kazasından dolayı Samsunspor 1988-89 sezonuna devam edememiş, sezonun sonuna dek tüm maçlarda hükmen 3-0 mağlup sayılmıştır. Ancak federasyon tarafından sağlanan özel statü ile ligde bırakılmış, o sezon ligin 'Onur Şampiyonu' ilan edilmişti.