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Podolski transferinde sıcak gelişme

Galatasaray'dan Japon ekiplerinden Vissel Kobe'ye transferi gündemde olan Lukas Podolski'nin menajeri Touihri, İstanbul'a geldi.

Spor / 20 Ocak 2017 Cuma 15:18
Podolski transferinde sıcak gelişme

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan Galatasaraylı Lukas Podolski sürpriz paylaşım yaptı.

Alman oyuncu, dün gece Instagram hesabından menajeri Nassim Touihri ile yemek yerken fotoğrafını paylaştı. İstanbul'da Podolski ile bir araya gelen Touihri'nin Galatasaray yönetimiyle Podolski'nin Vissel Kobe'ye transferini karara bağlaması bekleniyor. Podolski'nin menajeri Nassim Touihri aynı zamanda West Ham forması giyen Gökhan Töre'nin futbolcu temsilciliğini de yapıyor...



GALATASARAYLI YÖNETİCİ: PODOLSKI ÇOK MUTLU DEĞİL

Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu da dün akşam 'Podolski'nin ailesi İstanbul'dan ayrıldı, Podolski çok mutlu değil. Galatasaray'a memnun ama böyle bir problem var' açıklamalarını yaparak ayrılığın sinyallerini vermişti.

InstagramLukas PodolskiGalatasaray


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