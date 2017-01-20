Siyah-beyazlı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamaya göre; Beşiktaş bu transfer için 2 milyon 250 bin Euro alacak. Birmingham Premier Lig’e yükselirse siyah-beyazlı takıma 500 bin Euro daha ödeyecek.



Beşiktaş’ın açıklaması şöyle:



"Kerim Frei’ın transferi konusunda Birmingham City ile anlaşmaya varılmıştır.



Sözleşme fesih bedeli olarak Birmingham City tarafından Şirketimize 2.250.000 Avro ödenecektir. Oyuncunun sözleşmesi boyunca;



Birmingham City bir üst lige çıkarsa 500.000 Avro



Birmingham City yükseldiği ligde kalırsa 500.000 Avro



Birmingham City’de oynayacağı 20. maçtan sonra 250.000 Avro tarafımıza ödenecektir."



KERİM FREI'DAN İLK AÇIKLAMA



Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kerim Frei, "Birmingham ile 3.5 yıllık sözleşme imzalamaktan dolayı mutluyum. Yeni takımımla maça çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.



