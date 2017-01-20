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İşte Kerim Frei'in bonservisi

Beşiktaş’tan İngiltere Championship ekibi Birmingham’a transfer olan Kerim Frei’in bonservis bedeli açıklandı.

Spor / 20 Ocak 2017 Cuma 17:13
İşte Kerim Frei'in bonservisi

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamaya göre; Beşiktaş bu transfer için 2 milyon 250 bin Euro alacak. Birmingham Premier Lig’e yükselirse siyah-beyazlı takıma 500 bin Euro daha ödeyecek.

Beşiktaş’ın açıklaması şöyle:

"Kerim Frei’ın transferi konusunda Birmingham City ile anlaşmaya varılmıştır.

Sözleşme fesih bedeli olarak Birmingham City tarafından Şirketimize 2.250.000 Avro ödenecektir. Oyuncunun sözleşmesi boyunca;

Birmingham City bir üst lige çıkarsa 500.000 Avro

Birmingham City yükseldiği ligde kalırsa 500.000 Avro

Birmingham City’de oynayacağı 20. maçtan sonra 250.000 Avro tarafımıza ödenecektir."

KERİM FREI'DAN İLK AÇIKLAMA

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kerim Frei, "Birmingham ile 3.5 yıllık sözleşme imzalamaktan dolayı mutluyum. Yeni takımımla maça çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

AvroEuroBirminghamBeşiktaş


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