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Eski futbolcu terör listesinde

Eski Mısırlı futbolcu Mohamed Aboutrika'nın avukatı, oyuncunun Müslüman Kardeşler ile bağlantısının bulunmasından dolayı teröristler listesine eklendiğini söyledi.

Spor / 20 Ocak 2017 Cuma 10:46
Eski futbolcu terör listesinde

Mısır futbolunun en önemli oyuncularından olan Mohamed Aboutrika, ülke yönetiminin terörist örgüt olarak ilan ettiği Müslüman Kardeşler grubuna finansal destek sağlamakla suçlanıyor.

Profesyonel futbol kariyerine 2013 yılında nokta koyan ve şu anda 38 yaşında olan Aboutrika, Mısır Milli Takımı forması altında 100 maça çıkmış, iki kez Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu yaşamış ve 2008'de Afrika'da Yılın Futbolcusu Ödülü'ne layık görülmüştü.




Aboutrika'nın avukatı Mohamed Osman, Reuters'e konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Yasalara karşı olan bu karara itiraz edeceğiz.' dedi.

Aboutrika'nın 2015 yılında da kurduğu Tours ismindeki turizm şirketi üzerinden Müslüman Kardeşler grubuna para yardımı yaptığı öne sürülmüş ve bu gerekçeyle kurduğu şirketteki hisse senetlerine el konulmuştu.

Müslüman KardeşlerMısırTerör Operasyonu


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