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Sneijder'ın annesi: Umarım Türkiye'den ayrılır

Sylvia Sneijder, oğlunun başka planlar yapması gerektiğini söyledi.

Spor / 2 Ocak 2017 Pazartesi 11:46
Sneijder'ın annesi: Umarım Türkiye'den ayrılır

Galatasaray'ın 10 numarası Wesley Sneijder'ın annesi Sylvia Sneijder'da, 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina'daki saldırı sonrasında, 'Umarım Türkiye'den ayrılırlar' ifadelerini kullandı.

Hollanda'nın RTL televizyonuna konuşan Wesley Sneijder'ın annesi, yılbaşı günü yaşanan terör saldırısı hakkında şunları söyledi: 'Şans eseri tatildelerdi. Ya yılbaşını kutlamak için orada olsalardı?' diyen Sylvia Sneijder, Wesley ve Yolanthe Sneijder-Cabau'nun artık başka planlar yapması gerektiklerini söyledi.

Hollandalı yıldızın annesi, ''Umarım her gün böyle olaylar olmaz. Wesley işine odaklanmalı, futbol oynamalı. Umuyorum ve dua ediyorum ki oradan ayrılırlar.'' sözlerini kullandı.

Sneijder'ın Galatasaray ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Devre arası transfer döneminde Çin kulüplerinin Hollandalı yıldız için Galatasaray'ın kapısını çalacakları iddia ediliyor. 



 

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