Siyah-beyazlı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, Babel ile anlaşma sağlandığı duyuruldu. Oyuncunun alacağı ücretin de yer aldığı açıklama şöyle:



'Ryan Babel ile aşağıdaki hususlarda sözleşme imzalanması konusunda anlaşmaya varılmıştır.



2016-2017 sezonunda 1.200.000 Avro,



2017-2018 sezonunda 2.100.000 Avro,



2018-2019 sezonunda 2.100.000 Avro Garanti Ücret,



Oynadığı Maçlarda Puan Başı 4.000 Avro ödenmesi'



