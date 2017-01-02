Beşiktaş Hollandalı oyuncu Ryan Babel’in transferi için 2,5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, Babel ile anlaşma sağlandığı duyuruldu. Oyuncunun alacağı ücretin de yer aldığı açıklama şöyle:
'Ryan Babel ile aşağıdaki hususlarda sözleşme imzalanması konusunda anlaşmaya varılmıştır.
2016-2017 sezonunda 1.200.000 Avro,
2017-2018 sezonunda 2.100.000 Avro,
2018-2019 sezonunda 2.100.000 Avro Garanti Ücret,
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