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İşte Babel'in alacağı ücret

Beşiktaş Hollandalı oyuncu Ryan Babel’in transferi için 2,5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Spor / 2 Ocak 2017 Pazartesi 15:50
İşte Babel'in alacağı ücret

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, Babel ile anlaşma sağlandığı duyuruldu. Oyuncunun alacağı ücretin de yer aldığı açıklama şöyle:

'Ryan Babel ile aşağıdaki hususlarda sözleşme imzalanması konusunda anlaşmaya varılmıştır.

2016-2017 sezonunda 1.200.000 Avro,

2017-2018 sezonunda 2.100.000 Avro,

2018-2019 sezonunda 2.100.000 Avro Garanti Ücret,

Oynadığı Maçlarda Puan Başı 4.000 Avro ödenmesi'

AvroBabelBeşiktaş


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