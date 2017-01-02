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Hakemin paylaşımı TFF'yi harekete geçirdi

TFF, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yapan hakem Süleyman Belli hakkında bir açıklama yayınladı

Spor / 2 Ocak 2017 Pazartesi 00:53
Hakemin paylaşımı TFF'yi harekete geçirdi

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul'daki terör saldırısının ardından sosyal medya hesabından olumsuz paylaşımlarda bulunan Kütahya bölgesi il hakemlerinden Süleyman Belli ile ilgili açıklama yaparak, konunun incelendiğini bildirdi.

TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi sitesinden yaptığı açıklamada hakem Süleyman Belli'nin disiplin kuruluna sevk edileceğini duyurdu.

Medyada yer alan ve TFF'ye bağlı bir il hakeminin sosyal medya hesabından 1 Ocak 2017 günü yaptığı iddia edilen bildirimler, kamuoyunda haklı tepkilere neden olmuş, olayla ilgili Federasyonumuz tarafından yapılan işlemler konusunda kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Hakemlerin, sosyal yaşamı ve davranışları ile futbol camiasını küçük düşürecek tutum sergilemesi, sosyal paylaşım sitelerinde milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı yazı, yorum ve paylaşımlarda bulunması lisans iptaline varan disiplin yaptırımlarına tabidir.

İl hakeminin gerçekleştirdiği iddia edilen fiil, Futbol Disiplin Talimatı uyarınca, Merkez Hakem Kurulunca incelenecek ve düzenlenecek rapor doğrultusunda söz konusu kişi disiplin kuruluna (AFDK) sevk edilebilecektir.

HAKEMİN PAYLAŞIMI



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