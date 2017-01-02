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Fenerbahçe’de Jeremain Lens için takas formülü

Fenerbahçe, Jeremain Lens'i transfer etmek için her yolu deniyor.

Spor / 2 Ocak 2017 Pazartesi 16:43
Fenerbahçe’de Jeremain Lens için takas formülü

Jeremain Lens’i sezon sonunda kaybetmek istemeyen Fenerbahçe, Sunderland’e takas artı para teklifleri yapıyor. Sarı-lacivertliler, takımda gözden çıkarılan Emmanuel Emenike’yi Hollandalı futbolcuya karşılık takas olarak önerdiği ifade edildi.

Takımın hücum hattına büyük ivme getiren Jeremain Lens’i kalıcı olarak transfer etmek isteyen Aziz Yıldırım ve yönetimi, bu operasyon için tüm sınırlarını zorluyor.

İngiltere Premier Lig’de West Ham United forması ile 6 aylık bir kiralama dönemi geçiren Nijeryalı futbolcu, İngiltere’ye dönmeye sıcak baksa da Sunderland kulübünün herhangi bir takas teklifine yanaşmadığı belirtiliyor.

İngilizler transferi için 11.4 milyon Euro bonservis ödediği 29 yaşındaki oyuncu hakkında sezon sonunda bir karar vereceği tahmin ediliyor.

Lens Fenerbahçe’de geçirdiği sakatlıklara rağmen 15 maçta 3 gol attı ve 8 asist yaptı. Yıldız futbolcu oynadığı gösterişli futbolla taraftarlarını da mest etti.

EuroFenerbahçeWest Ham UnitedAziz Yıldırım


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