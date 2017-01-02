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Beşiktaş yeni transferini borsaya bildirdi

Beşiktaş, Ryan Babel'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Spor / 2 Ocak 2017 Pazartesi 12:08
Beşiktaş yeni transferini borsaya bildirdi

Beşiktaş, bir süre önce İstanbul'a getirdiği Ryan Babel'in transferi konusunda görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Beşiktaş, devre arası transfer dönemine hızlı başladı. Siyah-beyazlılar, bir süredir görüşme halinde olduğu ve İstanbul'a getirdiği Babel'in transferi konusunda Deportivo ile görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 'Ryan Babel'in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır' ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Hollandalı golcü Babel, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

AcıbademRyan BabelDevre ArasıBeşiktaşDeportivo


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