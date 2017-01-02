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Akçay: Ndiaye transferi söz konusu değil

Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, "Osmanlıspor’un büyük hedefleri varken Papa Ndiaye transferi söz konusu bile olamaz" ifadesini kullandı.

Spor / 2 Ocak 2017 Pazartesi 18:22
Akçay: Ndiaye transferi söz konusu değil

Osmanlıspor'un transfer çalışmalarını değerlendiren Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay: '3 bölgeyle alakalı transfer çalışması yaptık. Devre arasını en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Oyuncu almadan önce defalarca izliyoruz” dedi.

Ülke futboluna katkı sağlamaya çalıştıklarını anlatan Akçay, Trabzonspor'un Ndiaye'ye transfer teklifinde bulunduğu yönündeki haberler hakkında ise şunları kaydetti:

'Transferi söz konusu olan hiçbir oyuncumuzu bırakmayı düşünmüyoruz. Özellikle de Osmanlıspor'un büyük hedefleri varken Papa Ndiaye transferi söz konusu bile olamaz. Bugün basın toplantısında 'Oyuncularımıza gelen teklifler bizi gururlandırır, söz yönetimindir' dedim. Ancak sözlerim yanlış anlaşıldı. Ndiaye'nin transferi konusunda Osmanlıspor'da kalması yönündeki görüşümü yönetimimize kesin olarak bildirdim.'

OsmanlısporTrabzonsporTeknik Direktör


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