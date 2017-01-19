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Talisca'nın bonservisi belli oldu

Beşiktaşlı taraftarların bonservisinin alınması için kampanya başlattığı Anderson Talisca'nın serbest kalma bedelinin 25 milyon Euro olduğu ortaya çıktı.

Spor / 19 Ocak 2017 Perşembe 11:01
Talisca'nın bonservisi belli oldu

Beşiktaş'ın sezon başında Benfica'dan kiraladığı Anderson Talisca'nın serbest kalma bedeli ortaya çıktı.

Siyah beyazlı taraftarların bonservisinin alınması için kampanyalar başlattığı Talisca'nın kontratında 25 milyon euro serbest kalma bedeli olduğu öğrenildi. Ayrıca Brezilyalı oyuncunun bonservisiyle ilgili tek sıkıntı bu da değil. 25 milyon Euro oyuncunun yüzde 80'i için istenen para. Talisca'nın bonservisinin yüzde 20'si ise menajerliğini yapan Carlos Leite de bulunuyor.



1 YIL DAHA KİRALANABİLİR

Tüm bu rakamlar ışığında Beşiktaş'ın yıldız oyuncunun bonservisine sahip olması oldukça zor gözüküyor. Zaten siyah beyazlı yönetiminde konunun farkında olduğu için Brezilyalı futbolcunun sözleşmesine 1 yıl daha kiralama opsiyonu eklediği belirtildi. KAP'a yapılan açıklamada da bu detayı veren siyah beyazlılar oyuncunun istemesi halinde bu opsiyonu 2 milyon Euro karşılığında sezon sonunda devreye sokacak.

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