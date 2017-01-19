Şanlıurfa 3 puanla döndü

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 5. haftasında Kırklarelispor, sahasında konuk ettiği Şanlıurfaspor’a 2-0 mağlup oldu.
Maçtan Dakikalar
4. dakikada Osman'ın yaklaşık 25 metreden sert vuruşunda kaleci Tomic meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla son anda kornere çeldi.
19. dakikada Artun'un ceza sahası içerisindeki pasında topla buluşan Oktay sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
72. dakika Oktay'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Artun'un sol çaprazdan düzgün vuruşunda top ağlara gitti. 0-2
Stat: Kırklareli Atatürk
Hakemler: Onur Karabaş xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Oktay Önge xx
Kırklarelispor: Polat x, Davut x, Saffet x, Bahadır x, Enis x (Soner dk. 46 xx), Mustafa xx (Nazif dk. 67 x), Barış xx, Mikail x, Osman xx, Şahin x, Sedat x (Ahmet Baykal dk. 46 x)
Yedekler: Meriç, Muhammed, Celal, Ahmet Devret
Teknik Direktör: Ekrem Al
Şanlıurfaspor: Tomic xx, İzzet xx, Atiemven xx (Batuhan Artarslan dk. 66 xx), Hüseyin xx (Batuhan Karadeniz dk. 77 x), Amin Askar xx, Halil xx, Mertcan xx (Abdulaziz dk. 76 x), Cemil xx, Oktay x, Şaban xx Artun xx
Yedekler: Fatih, Kağan, Fevzi
Teknik Direktör: Kemal Kılıç
Goller: Oktay (dk. 19), Artun (dk. 72) (Şanlıurfaspor)
Sarı Kart: Şahin (Kırklarelispor)