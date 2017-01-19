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Şanlıurfa 3 puanla döndü

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 5. haftasında Kırklarelispor, sahasında konuk ettiği Şanlıurfaspor’a 2-0 mağlup oldu.

Spor / 19 Ocak 2017 Perşembe 15:15
Şanlıurfa 3 puanla döndü

Maçtan Dakikalar

4. dakikada Osman'ın yaklaşık 25 metreden sert vuruşunda kaleci Tomic meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla son anda kornere çeldi.

19. dakikada Artun'un ceza sahası içerisindeki pasında topla buluşan Oktay sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

72. dakika Oktay'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Artun'un sol çaprazdan düzgün vuruşunda top ağlara gitti. 0-2

Stat: Kırklareli Atatürk

Hakemler: Onur Karabaş xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Oktay Önge xx

Kırklarelispor: Polat x, Davut x, Saffet x, Bahadır x, Enis x (Soner dk. 46 xx), Mustafa xx (Nazif dk. 67 x), Barış xx, Mikail x, Osman xx, Şahin x, Sedat x (Ahmet Baykal dk. 46 x)

Yedekler: Meriç, Muhammed, Celal, Ahmet Devret

Teknik Direktör: Ekrem Al

Şanlıurfaspor: Tomic xx, İzzet xx, Atiemven xx (Batuhan Artarslan dk. 66 xx), Hüseyin xx (Batuhan Karadeniz dk. 77 x), Amin Askar xx, Halil xx, Mertcan xx (Abdulaziz dk. 76 x), Cemil xx, Oktay x, Şaban xx Artun xx

Yedekler: Fatih, Kağan, Fevzi

Teknik Direktör: Kemal Kılıç

Goller: Oktay (dk. 19), Artun (dk. 72) (Şanlıurfaspor)

Sarı Kart: Şahin (Kırklarelispor)

ŞanlıurfasporZiraat Türkiye KupasıKaradeniz


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