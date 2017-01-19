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Gaziantepspor 3. galibiyetini aldı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 5. hafta maçında Gaziantepspor, sahasında ağırladığı Osmanlıspor’u 2-0 mağlup ederek gruptaki üçüncü galibiyetini elde etti.

Spor / 19 Ocak 2017 Perşembe 18:18
Gaziantepspor 3. galibiyetini aldı

Maçtan Dakikalar

5. dakikada Orkan’ın kullandığı serbest vuruşta kaleciden dönen topu Kolar yakın mesafeden ağlara gönderdi. 1-0

14. dakikada Rusescu’nun ceza sahası içerisine girmeden yaptığı vuruşu kaleci Erten kurtardı.

43. dakikada Osmanlıspor defansının arkasına atılan uzun pasta sağ çaprazdan Kolar’ın şutu yan ağlarda kaldı.

84. dakikada çalımlarla ceza sahası içerisine giren Doğanay’ın vuruşunda top filelerle buluştu.2-0

Stat: Gaziantep Arena

Hakemler: Çağatay Şahan xx, Serdar Diyadin xx, Mehmet Metin xx

Gaziantepspor: Erten xx, Pedroso xx, Şenol xx, Gonzalez xx, Rajtoral xx, Doğanay xx, Sergey xx, Sefa xx, xx, Orkan xx (İlhan dk.63 x), Kolar xx (Mota dk. 63 x), Muhammet Demir xx (Alpay dk. 67 x)

Yedekler: Gökhan, Elyasa, Barış, Oktay

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Osmanlıspor: Hakan xx, Koray xx, Aykut xx, Prochazka xx, Numan xxx, Mehmet xx, Erdal xx (Regattin dk. 46 xx), Musa xx, Adam Maher xx (Bifouma dk. 67 x), Rusescu xx, Delarge xx (Umar dk. 46 x)

Yedekler: Karcemarskas, Szukala, Sinan, Webo

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Goller: Kolar (dk. 5), Doğanay (dk. 84) (Gaziantepspor)

Sarı kartlar: Prochazka, Koray, Musa (Osmanlıspor)

(Kazım Uzunöz /İHA)

Muhammet DemirOsmanlısporMehmet Metin


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