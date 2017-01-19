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Formula 1 için kritik karar

Dünya Motor Sporları Konseyi, Formula 1'in Liberty Media'ya satılmasını oy birliğiyle onayladı. Satış, martta başlayacak yeni sezon öncesi tamamlanacak.

Spor / 19 Ocak 2017 Perşembe 14:26
Formula 1 için kritik karar

İsviçre'nin Cenevre kentinde toplanan Dünya Motor Sporları Konseyi, Formula 1'in Liberty Media'ya satılmasını oy birliğiyle onayladı.

Yapılan açıklamada Formula 1 Grubu, FIA ve Liberty Media'nın, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın uzun dönemde gelişimi ve başarısı için iş birliğini hedefledikleri kaydedildi.

MART AYINDAN ÖNCE BİTECEK

Formula 1 haklarının ABD'li Liberty Media'ya geçişinin mart ayında başlayacak yeni sezon öncesi tamamlanması bekleniyor.

Liberty MediaMotor SporlarıCenevreİsviçreDünya Şampiyonası


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