Formula 1 için kritik karar

İsviçre'nin Cenevre kentinde toplanan Dünya Motor Sporları Konseyi, Formula 1'in Liberty Media'ya satılmasını oy birliğiyle onayladı.



Yapılan açıklamada Formula 1 Grubu, FIA ve Liberty Media'nın, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın uzun dönemde gelişimi ve başarısı için iş birliğini hedefledikleri kaydedildi.



MART AYINDAN ÖNCE BİTECEK



Formula 1 haklarının ABD'li Liberty Media'ya geçişinin mart ayında başlayacak yeni sezon öncesi tamamlanması bekleniyor.