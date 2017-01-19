Formula 1 için kritik karar

Dünya Motor Sporları Konseyi, Formula 1'in Liberty Media'ya satılmasını oy birliğiyle onayladı. Satış, martta başlayacak yeni sezon öncesi tamamlanacak.
İsviçre'nin Cenevre kentinde toplanan Dünya Motor Sporları Konseyi, Formula 1'in Liberty Media'ya satılmasını oy birliğiyle onayladı.
Yapılan açıklamada Formula 1 Grubu, FIA ve Liberty Media'nın, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın uzun dönemde gelişimi ve başarısı için iş birliğini hedefledikleri kaydedildi.
MART AYINDAN ÖNCE BİTECEK
Formula 1 haklarının ABD'li Liberty Media'ya geçişinin mart ayında başlayacak yeni sezon öncesi tamamlanması bekleniyor.