Bruma'ya tepkiler artıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Elazığspor ile karşılaşan Galatasaray'da Bruma'nın saha içerisindeki tavırları takım arkadaşlarını kızdırdı. Portekizli futbolcunun, Garry Rodrigues'in sol kanada geçmesine izin vermemesi ve topla çok fazla oynaması başta Lukas Podolski ve Yasin Öztekin'i çıldırttı.



Sabah'ın haberine göre; Rodrigues oyun içinde birkaç kez kanat değiştirmek için harekete geçti. Ancak Bruma buna yanaşmadı. Portekizli yıldız pozisyonlarda da bencillik yaparak Podolski'yi kızdırdı. Öyle ki Podolski, Bruma'nın pasıyla golü atarken topa öfkeyle vurdu ve sevinmedi.







YASİN'İ DE ÇİLEDEN ÇIKARMIŞTI



Bruma daha önce de Yasin'i saha içinde sinirlendirmişti. Yasin 5-1 kazandıkları Alanya maçından sonra Portekizli oyuncuyu pas atmadığı gerekçesiyle Riekerink'e şikayet etmişti. Tottenham'ın bonservisine 15 milyon Euro vermeye hazır olduğu Bruma yönetimi de terletmeye başladı. Ücretinin 4 milyon Euro seviyesine çıkarılmasını isteyen 22 yaşındaki oyuncu Cim Bom'un önerdiği 2.5 milyon Euro'yu kabul etmiyor.