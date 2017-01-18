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Yeni transfer poz verdi

Bursaspor’un Gençlebirliği’nden kadrosuna kattığı Bogdan Stancu, Özlüce Tesislerinde resmi sözleşmeye imza attıktan sonra basın mensuplarına poz verdi.

Spor / 18 Ocak 2017 Çarşamba 14:47
Yeni transfer poz verdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor, Wisla Krakow'dan Boban Jovic ile Ankaragücü'nden Onur Atasayar'ın ardından Gençlerbirliği forması giyen Bogdan Stancu'yu da renklerine bağladı. Dün yeşil-beyazlı yöneticilerin Ankara'ya giderek başkent ekibinin idarecileriyle yaptıkları görüşmede, 750 bin Euro bonservis ücretinde el sıkışıldı. Dün akşam saatlerinde Bursa'ya gelen Stancu, sabah saatlerinde de özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti. Yapılan tetkiklerinde herhangi bir soruna rastlanmaya Stancu, Özlüce Tesisleri'nde resmi sözleşmeye de imza attı. Ardından basın mensuplarına poz veren Rumen oyuncu için yarın imza töreni düzenleneceği bildirildi.

Deneyimli oyuncunun, antrenman eksiği sebebiyle Adanaspor ile oynanacak lig maçında forma giymesinin zor olduğu bildirildi.





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