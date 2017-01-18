Türk futbolunun en acı günlerinden biri olan, 20 Ocak 1989 tarihinde Malatyaspor ile oynanacak Türkiye 1. Futbol Ligi karşılaşması için bu kente giden Samsunspor takımı sabah saat 09.30 sıralarında Samsun'un Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışması sonucu kafileyi taşıyan otobüs uçuruma yuvarlanmış ve Samsunspor üç oyuncusunu, teknik direktörünü ve otobüs şoförünü kaybetmişti. Bundan 28 yıl önce yaşanan olayın Samsun'a verdiği acı geçen 28 yıla rağmen hala ilk günkü kadar hissediliyor.



Kazada Samsunspor Teknik Direktörü Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu ve Mete Adanır ile otobüs şoförü Asım Özkan olay yerinde, futbolcu Zoran Tomiç ise Yugoslavya'da altı ay komada kaldıktan sonra vefat etmişti. Bu kazada hayatta kalan birçok oyuncu ve kafile üyesi de ciddi şekilde yaralanmış veya sakat kalmıştı. O sıralarda ligde fırtına gibi Samsunspor, söz konusu sezonda bir daha maça çıkmazken, federasyonun aldığı karar ile de takım ligden düşürülmedi. Bir süre sonra Samsunspor, kırmızı ve beyaz olan renklerine kaybettiği isimlerin anısına 'siyah' rengini de ekledi.



20 Ocak gününe sayılı günler kala bu elim kazayı hatırlatmak isteyen Üni-Sam topluluğu, Samsunspor'un çalışma yaptığı Nuri Asan Tesisleri'ne gelerek kendi besteledikleri marşı söyleyerek klip çekti. Kazada hayatını kaybedenlerin adının geçtiği beste, 20 Ocak'ta belgeselleşecek.



“Samsunspor taraftarları bu kara günü hiç unutmayacak”



Bu olayı gelecek nesillere aktarmak için çaba sarf ettiklerini belirten Üni-Sam Başkanı Mustafa Samancı, “Samsunspor camiasına ve Samsun halkına Samsun için ‘kara gün' olan, herkesin içinde derin yaralar beslediği 20 Ocak'taki acı günü yaşatmak adına bestedelediğimiz marşımızı kamuoyuyla paylaşmak için tesislere geldik. Bu beste çok derin duygular beslenerek yapıldı. Güzel bir beste olarak Samsun tarihine geçeceğini ümit ediyoruz. Bazı Samsunspor'a gönül vermiş insanlar bu kara günü yaşamadı ama hatıralarla anıldı. O kara güne ait görüntüleri ve müzikleri dinleyerek o anı yaşadık. Biz bu duygularla büyüdük. Görmeden sevdik ve üzüldük. O anları yaşamadık belki ama o anlatırken bile tüylerimiz diken diken olabiliyorsa bu şehir bu günü asla unutamaz ve unutmamalı. Bu günü unutturmamak için de biz elimizden geleni yapacağız. İnanıyorum ki bütün Samsunspor taraftarları da bugünü hiçbir zaman unutmayacaktır” dedi.







“Gelecek nesilleri bu duyguyu yaşatmak için beste yaptık”



Gelecek nesillere de yaşanan acı olayı unutturmamak için böyle bir çalışma yaptıklarını ifade eden bestenin yazarı Ceyhun Donbay, “Bu besteyi yapmamızdaki amaç kalıcı olmasıdır. Gelecek nesillerdeki insanlara da bu duyguyu hissettirmektir. En azından Samsunspor'un tarihinin vahim bir kazayla karşılaştığını bilmesi, anı olması adına yazdık. Sözleri ise şöyle: 'Ocak ayının 20'si bize karanlık ve matem verecek. Bu şehir o kara günü hiçbir zaman affetmeyecek. Mete, Muzaffer, Nuri, Tomiç'le her Ocak'ta dile gelecek. Onların forması vardı. Arma için canı verecek.' O günlerde yaşayan insanların anlattıklarına göre şehir gerçekten kara bir güne bürünmüş. Kaza yerine akın eden insanlar ve üzülen insanlar olmuş. Bunları duydukça vicdanımız sızlıyor. Bu duruma üzüldüğümüz için de bu olayların anı olarak kalması için dile getirmek istedik” diye konuştu.



Kazada hayatını kaybedenlerden Teknik Direktör Nuri Asan ve şoför Asım Özkan'ın mezarı Samsun'da, Mete Adanır'ın mezarı KKTC'de, Muzaffer Badalıoğlu'nun mezarı Zonguldak'ta ve Zoran Tomiç'in mezarı da Sırbistan'da bulunuyor.