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Osmanlıspor'un yeni transferi ilk antrenmanına çıktı

Osmanlıspor’un 3,5 yıllığına renklerine bağladığı Thievy Bifouma takımla birlikte antrenmana çıktı.

Spor / 18 Ocak 2017 Çarşamba 17:56
Osmanlıspor'un yeni transferi ilk antrenmanına çıktı

Osmanlıspor'un, Fransa 1. Lig ekiplerinden Bastia'dan transfer ederek 3,5 yıllığına renklerine bağladığı Thievy Bifouma, görücüye çıktı. 24 yaşındaki Kongolu oyuncu, takımla birlikte yaptığı antrenmanın ardından yardımcı antrenörler nezaretinde bireysel antrenman yaptı.

Osmanlıspor, Gaziantepspor maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Gaziantepspor'la deplasmanda karşılaşacak olan mor-sarılı ekip hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde Batıkent Tesisleri'nde yapılan antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü. Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman 5'e 2 top kapma oyunuyla devam etti. Yarı sahada çift kale maç yapan Başkent ekibi 3 farklı istasyondaki sprint çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. Antrenmana ülkesinin milli takımında bulunan Ndiaye, tedavileri devam eden Engin Bekdemir, Tugay Kacar, soğuk algınlığı bulunan Avdija ve hafif adale ağrısı bulunan Muhammed Bayır katılmadı.

OsmanlısporTeknik DirektörSoğuk AlgınlığıBaşkentGaziantepspor


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