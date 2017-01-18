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Kupanın kralı Ricardo Vaz Te

Akhisar Belediyespor’un Bursaspor’u deplasmanda 4-1 yendiği maçta takımının bütün gollerine imza atan Ricardo Vaz Te, kupadaki gol sayısını 12’ye çıkardı.

Spor / 18 Ocak 2017 Çarşamba 11:15
Kupanın kralı Ricardo Vaz Te

Akhisar Belediyespor’un golcü oyuncusu Ricardo Vaz Te, Ziraat Türkiye Kupası’nda şov yapmaya devam ediyor. Akhisar’ın, Bursaspor’u deplasmanda 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımının attığı 4 golde de imzası bulunan Portekizli futbolcu, kupadaki gol sayısını da 12’ye çıkardı.

Grup maçları öncesinde eleme oynayan Akhisar Belediyespor, Nazilli Belediye ile eşleşmiş ve rakibini 5-2 mağlup etmişti. Soner, Sami ve Safa Ali’nin skora katkıda bulunduğu bu mücadelede, diğer 2 golü de Vaz Te attı. Akhisar Belediyespor, grup maçlarında 11 gol bulurken, bu gollerin yalnızca 1’ini Muğdat kaydetti, kalan 10 gol ise Portekizli oyuncudan geldi.

Cenk Tosun’u geçti!

Spor Toto Süper Lig’de gol krallığı yarışında zirvede bulunan Cenk Tosun, geride kalan 17 haftada rakip fileleri 11 kez sarsmayı başardı. Ligde 14 maçta oynayan ve 3 gol atan Vaz Te, kupada ise Cenk Tosun’u geride bıraktı. 1’i ön eleme, 5’i de grup maçı olmak üzere toplam 6 kupa mücadelesinde forma giyen Ricardo Vaz Te, rakip filelere 12 gol atarak, en yakın rakibinden 7 gol fazla kaydetti.

Akhisar Belediyespor


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