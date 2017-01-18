Maçtan dakikalar



11. dakikada Otigba'nın kafa ile indirdiği topu altıpasta önünde bulan Castro'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0



16. dakikada Turgut Doğan'ın sol çaprazdan yaptığı ortada arka direkte Otigba'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0



38. dakikada Turgut'un ara pasında ceza sahasında topla buluşan Eduok'un şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0



42. dakikada Ahmet'ın pasında altıpasta topla buluşan Batuhan'ın kayarak yaptığı vuruşta top filelere gitti. 4-0



59. dakikada savunmanın hatasıyla topu önünde bulan Batuhan'ın ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 5-0.



61. dakikada sağ kanattan Onur'un ortaladığı topa Batuhan'ın dokunuşunda Adem'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 6-0



70. dakikada Umut'un ortasında kaleci Eray'ın çizgiden çıkardığı top Adem'in önüne düşüyor. Adem'in ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 6-1



Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan



Hakemler: Özkan Çeliker xx, Gökmen Olgaç xx, Mehmet Yıldırım xx



Kasımpaşa: Eray xx, Otigba xxx, Bozhikov xx, Onur xx, Burak xx, Shala xx, Castro xxx (Hakan dk. 46 x), Turgut Doğan xxx (Kubilay dk. 68 x), Ahmet xx, Eduok xxx (Adem dk. 58 x), Batuhan xx



Yedekler: Burak, Hakan, Ali



Teknik Direktör: Kemal Özdeş



Sancaktepe Belediyespor: Mehmet xx, Erdinç xx, Caner xx, Bahadır xx, Samet xx, Süleyman xx (Ersin dk. 64 x), Selim xx, Umut xx, İrfan xx, Anıl xx (Alaattin dk. 46 x), Nuri xx



Yedekler: Abdullah, Gökhan, Abdulsamet, Umut, İlker



Teknik Direktör: Hikmet Sevim



Goller: Castro (dk. 11), Otigba (dk. 16), Eduok (dk. 38), Batuhan (dk. 42 ve 59), Adem Büyük (dk. 61) (Kasımpaşa), Adem Büyük (dk. 70 k.k.) (Sancaktepe Belediyespor)



Sarı kart: Castro (Kasımpaşa)



(Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)