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Ertuğrul Sağlam anlaşamadı

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun sosyal medya hesabından "Anlaştık" dediği Ertuğrul Sağlam, çıkan pürüz nedeniyle takımın başına geçmiyor.

Spor / 18 Ocak 2017 Çarşamba 12:31
Ertuğrul Sağlam anlaşamadı

Aytemiz Alanyaspor'da Hüseyin Kalpar ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörün Ertuğrul Sağlam olması bekleniyordu.

Hatta Başkan Hasan Çavuşoğlu, yeni teknik adamın Ertuğrul Sağlam olduğunu sosyal medya hesabından duyurmuştu. Ancak son anda çıkan pürüz nedeniyle Ertuğrul Sağlam - Alanyaspor birlikteliği başlamadan sona erdi.

Ertuğrul Sağlam resmen açıklandı

Sosyal MedyaErtuğrul SağlamÇavuşoğluAlanyaspor


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