Beyaz Gazete Ana Sayfa

Donan gölde voleybol oynadılar

Konya’nın Beyşehir ilçesinde balıkçılar, kısmen donan Beyşehir Gölü’nde voleybol oynadı.

Spor / 18 Ocak 2017 Çarşamba 13:25
Donan gölde voleybol oynadılar

Ağır kış koşullarının hüküm sürdüğü Beyşehir ilçesinde, göle kıyısı olan yerleşim merkezlerinde buz kütlelerinin arasında mahsur kalan balıkçı teknelerini açıklara götüremeyen balıkçılar, av faaliyetlerine ara verdi. Av mesaisi yapmayan balıkçılar, her gün buzların eriyeceği ve tekrar göle açılacakları umuduyla kontrol amacıyla geldikleri kıyılarda, boş zamanlarını futbol ve voleybol oynayarak geçiriyor. Buz üzerinde bir teknenin file ve direk olarak kullanılmasıyla yapılan voleybol mücadelesi ise ortaya ilginç ve renkli görüntüler çıkarıyor.

'BİZ BUNA 'BUZ VOLEYBOLU' DİYORUZ'

Meslektaşları ve mahalle sakinleri ile birlikte buz üzerinde voleybol müsabakası yapan balıkçı İbrahim Erdoğan, kıyıya 800 metre mesafede teknelerin arasında buz üzerinde zaman zaman yaptıkları sportif faaliyetlerle futbolun yanı sıra voleybol oynamanın keyfini de yaşadıklarını söyledi.

Erdoğan, “Teknelerden birini ortamıza alarak file gibi, direk gibi kullandık. Her iki yanına geçerek iki grup halinde buz üzerinde voleybol oynadık. Biz buna buz voleybolu diyoruz” dedi.

Buz üzerinde voleybol oynamanın keyifli olduğunu ancak dengede iyi durabilmek gerektiğini vurgulayan Erdoğan, “Düşe kalka güzel bir maç yaptık 4'erli 5'erli iki grup arasında. Göl donunca avcılık yapamıyoruz. Artık buzları kırmanın da imkanı yok. Arkadaşlarla her gün geliyoruz tekne başına, acaba göle çıkabilir miyiz diye bir umut. Burada vaktimizi böyle değerlendiriyoruz. Sportif faaliyetlerle, voleybol oynayarak, kayarak vakit geçiriyoruz” diye konuştu.

Avcılıkİbrahim Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜNYA’YI KİM YÖNETECEK?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HAYIR DEMEK EVET DEMEKTEN DAHA ZOR

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar