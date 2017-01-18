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Çinlilerden inanılmaz teklif

İngiliz ekibi Manchester City'de forma giyen Yaya Toure, Çin Ligi'nden gelen haftalık 2 milyon TL'lik teklifi elinin tersiyle itti.

Spor / 18 Ocak 2017 Çarşamba 14:41
Çinlilerden inanılmaz teklif

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Yaya Toure'nin, Çin kulübünden yapılan astronomik teklifi reddettiği öne sürüldü.

HAFTALIK 2 MİLYON TL

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Çin Süper Ligi'nde yer alan bir takım, ara transfer döneminde Toure'yi kadrosuna katmak amacıyla futbolcuya haftalık 430 bin sterlin (2 milyon lira) teklifte bulundu.



TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fildişi Sahilli futbolcunun, Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'dan takımda kalacağına ilişkin garanti almamasına rağmen teklifi geri çevirdiği belirtildi.

KADRO DIŞI KALMIŞTI

Guardiola ile yaşadığı sorunun ardından sezon başında kadro dışı bırakılan Toure, İspanyol teknik adamdan özür dilemesinin ardından yeniden kadroya alınmıştı. Manchester City'nin son 10 lig maçında forma şansı bulan 33 yaşındaki futbolcu, 3 gole imza attı.

ToureÇinManchester CityPep Guardiolaİngiltere Premier Lig


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