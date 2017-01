Canlı yayında Aziz Yıldırım'a hakem yanıtı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, NTV Spor'da yayınlanan programda spor müdürlerinin sorularını cevaplıyor. Demirören'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:



'AZİZ YILDIRIM'A CEVAP VERMEK İÇİN ÇIKMADIM'

'Bu programı geçen hafta yapacaktık ancak UEFA seyehati nedeniyle bugün yapıyoruz. Bugün buraya bir kulüp başkanının (Aziz Yıldırım) açıklamalarına cevap vermek için çıkmadım. TFF Başkanlığının büyük sorumlulukları var. Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bu günlerde bir kişiyle polemik içine girmeye niyetimiz yok.'



'UEFA BİZDEN MEMNUN. FENERBAHÇEMİZ DOĞRU OLANI YAPTI'

'UEFA, bizim kulüplerimizden çok memnun. Kulüplerimizin yapılandırmasından memnun. Bu bizim için çok sevindirici. UEFA, kulüplerimizin kur farkıyla ilgili isteklerine olumlu yaklaşıyor. Fenerbahçe, UEFA'ya döviz kurlarındaki farkın bütçeye yansıması ile ilgili soru sordu, bence çok da iyi yaptı. Fenerbahçemiz çok doğru bir hareket yaptı.'



'Ben hiçbir zaman şu haberi yapın, bu takımı öne çıkartın gibi bir yaklaşımda bulunmadım. Kamuoyunda bir gerçek var. Fenerbahçe haberi daha çok satar. Ama ben kurumlarımda hiçbir habere karışmadım.'



'BEŞİKTAŞ'TAN 100 MİLYON TL ALACAĞIM VAR. FİKRET BAŞKANLA KONUŞTUK...'

'Federasyon başkanı olduğum günden bu yana, Beşiktaş'tan 100 milyon TL alacağım var. Fikret başkanla oturdum ve bir kısmını bağış yapacağım diye konuştum. Ancak sonra düşündüm ki, TFF başkanı olarak eğer Beşiktaş kulübüyle maddi bir anlaşma içerisine girersem insanlar bunu farklı yerlere çekebilir. Öyle bir anlaşma imzalamadım. Anlaştığım günden itibaren alacaklarımı dolar olarak alacaktım ve imzalamadım. TFF başkanı olduğum sürece Beşiktaş'taki alacağım duracak. Mehmet Ali Aydınlar da TFF başkanı seçildiğinde Fenerbahçe'nin en büyük sponsoruydu. Böyle ilişkiler olabilir. Bu olayın başka yerlere çekilmesi komplo teorilerinden başka şey değildir.'



TFF YÖNETİMİ...

'Beşiktaş Kulübü'nden yönetici arkadaşlarımı yönetim kuruluna aldım, 5 tane. Ancak Fenerbahçe'mizden de 5 kişi var, 2'si başkanvekili. Lanet 15 Temmuz darbe girişiminden sonra federasyona güvendiğimiz kişileri aldık. Biz 26 Temmuz günü, ben dahil federasyondaki tüm çalışanların bilgilerini Ankara istihbarata yolladık.'



MİLLİ TAKIM MESELESİ

'Prim krizi olarak adlandırılan meseleden bahsetmiştim. Biz bu primi Kasım'da açıkladık. Kriz denen şey Eylül'de çıktı. Belki belli bir yere kadar müdahale edebilirdik. Ama önce hocayla oyuncu arasındaki sorunun çözülmesi gerekiyordu. Bu işin Kosova maçından önce çözüleceğini zaten biliyorduk. Emre Belözoğlu da bu işin hızlanmasına vesile oldu. Biz bu işin Kosova maçından önce çözüleceğini bildiğimiz için bire bir olarak müdahale etmedik ve bekledik.'



HAKEM HATALARI

'İnsanın olduğu yerde hata olur. Hakem de hata yapar, yapmaya da devam edecektir. Bu hatalar sadece Türkiye'de yok. İngiltere'de de hakemler her hafta 3-4 hata yapıyor. Hakemlerimiz hata yapıyor mu, yapıyor. Kulüplerimiz zarar görüyor mu, görüyor. UEFA da hakem hatalarından rahatsız. Kamuoyunda yaratılan baskı, hakemleri hata yapmasına sebep olabiliyor. Hatayı düzeltmek için hep beraber hareket etmemiz lazım. Oyuncularımız hakemlere destek olmuyor, baskı hataya zorluyor. Rossetti şu anda bire bir bu işle ilgileniyor. Federasyon olarak gerekli şeyi yapıyoruz. Her reform sancıyla başlar, bu da sancıyla başladı, hakemlerimiz hata yapıyor. Video sistemine hazırız. Mart ayında Video hakem sistemi için ilk denemeler başlayacak. Hakem eğitimi için de önerilere açığız. İngiltere ile hakem eğitimi için görüştük; 'Siz Türkiye'deki kafaları değiştirin' dediler. Hata sonrası 'Operasyon deniliyor' dendi. Hakemlere 'adil olun, cesur olun, hatanızı hata ile kapatmaya kalkmayın' dedim. Bunları yapmayan sistem içinde elenir.'



'Biz alacağımız her karar için Kulüpler Birliği ile komisyon oluşturuyoruz. Video sistemi için de bunu yapacağız. Başkanlarımızı ve teknik adamlarımızı video hakemlik ile ilgili Antalya'ya çağırdık. 1 başkan, 2 teknik adam katıldı.'



AZİZ YILDIRIM'A HAKEM YANITI

Aziz Yıldırım'ın Adanaspor maçı sonrası MHK'da hakemler arasında gruplaşma olduğu sorusuna yanıt veren Yıldırım Demirören şunları söyledi:

'3 kişiden fazla her yerde gruplaşma olur. Ancak art niyetli gruplaşma varsa bunu bana ispat etsinler. Serkan Çınar, Cüneyt Çakır gruplaşması var dendi. 2008'den beri 6 kez bir araya gelmişler, bu sezon da 1 kez ortak beraber maç yönetmişler. Hakemlerin art niyetli bir gruplaşma içinde olduğuna inanmıyorum. Bu komplo teorilerinden vazgeçelim, ne olur. Ciddi bir şey varsa, savcılığa hep beraber verelim. Duydum, ettim, duyum aldım... En kötü şeyler. Ben söylüyorum, hakemler formsuz. Onlara profesyonelliği getirdik, onların formsuz olmaya hakkı yok. Yusuf Namoğlu'nun ikinci kez MHK Başkanlığı göreve getirme sebebi; 15 Temmuz sonrası güvendiğimiz, futbol camiasının bildiği, saydığı bir isim olduğu içindi.'



'Hakemlerle gözlemciler arasında ahbap çavuş ilişkisi var mı? Ben de kulüp başkanıyken bunları söylüyordum. Sistemin içinde böyle şeyler olabilir, değişecek.'



'İLK KEZ AÇIKLIYORUM, HAKEM GÖZLEMCİLİĞİ DEĞİŞİYOR'

'Bunu burada ilk kez açıklıyorum. Gözlemcilik sistemine İngiltere modelinin aynısını getireceğiz. Birkaç gözlemci maçı ertesi gün videodan izleyecekler.. Hakem gözlemciliği sisteminde İngiltere modeline geçeceğiz. Bu gözlemciler, kararları raporlayıp belirlenmiş bir komiteye sunacaklar. Bu fikir aşamasında henüz. Ne kadar açık olursak, o kadar da komplo teorilerinden de Türk futbolunu kurtarmış oluruz.'



'TFF'DE 25 BİN TL ALAN 3 KİŞİ FALAN VARDIR'

Aziz Yıldırım'ın 'Sayın Başbakanın maaşı 25 bin TL. Federasyonda kaç kişi 25 bin alıyor, açıklasınlar. Paranın üstüne oturmuşlar' sözleri üzerine; 'Federasyonda 25 bin TL'nin üzerinde maaş alan en fazla 3 kişi falan vardır. Federasyon'un 2012-13'de 300.000.000 TL olan bütçemiz, 2016-17 sezonu itibarıyla 550.000.000 TL. Diğer yandan 96.000.000 TL tasarruf yapmışız. Şu anda kasamızda 140.000.000 TL nakit var. '



'3 TEMMUZ'DAN BUGÜNLERE GELDİK'

'Türkiye'deki kulüplerimizin mali yapısını bildiğinizde, bir geçiş süreci tanımadan keserseniz yarın sahaya çıkamazlar. Bir süre vermeniz lazım. Biz Türk futbolunu bir düzlüğe getirmeye çalışıyoruz. 3 Temmuz'dan bugünlere geldik. 2001'den bu yana Avrupa'da 3 takımımız Şubat ayını görüyoruz. Avrupa'nın en büyük 5. yayıncı geliri bizde. Kulüplerimizin gelirleri dolar bazında arttı. Kulüplerin borç yapılanmasını düzeltemezsek yarın yönetici bulamayız. Her şey düzeldikten sonra da kanun çıkacak. Biz yayın ihalesini 500.000 dolara sattık diye seviniyoruz. Ama 5 sene sonra bizim hedefimiz bunu 800.000 dolara getirmek.'



TRİBÜNLERE NEDEN SEYİRCİ GELMİYOR?

'Tribünleri doldurma konusunu ancak kulüplerle birlikte hareket ederek çözebiliriz. E-bilet ve Passolig çıkmadan önce haftalık seyirci ortalaması 10 bin kişi civarındaydı bugün 8 bin civarında. Zaten bu 2000 kişilik fark, bizim tribünlerde görmek istemediğimiz kişilerden oluşuyor. Bizim futbolun bir 'eğlence' olduğu yönünde imaj yaratmamız gerekiyor. Burada herkese iş düşüyor. Oranın bir arena olmadığını, bir eğlence merkezi olduğunu idrak ettirmemiz lazım. Kavga ortamının bitmesi lazım.'



'Yayıncı kuruluşla anlaşma imzaladığımız gün kur sabitlendi. Kur sabitlemeyi 17 kulüp kabul etti, sadece Fenerbahçe'nin itiraz etti. Kur farkından doğacak miktarı hesapladık, 5 yıl için 50 milyon dolar ediyor. Yıl başına 10 milyon, kulüp başına da senede 600 bin ediyor. Kulüpler bu 50 milyon kur farkına fedakarlık olarak bakmalılar.'



'TFF'DE SEÇİM SİSTEMİNİN DEĞİŞMESİ GEREKİYOR'

'Aziz Yıldırım'ın Kulüpler Birliği'ni hatırlamasına da sevindim. Keşke kendisi de katılsa. Federasyon'da seçim 2019'da. TFF'de seçim sistemi yapısının değişmesi gerekiyor. Çünkü Federasyon'un kulüplerin tehdidinden kurtulması gerekiyor. Yönetim olarak seçim sistemi değişikliğine açığım ama bu fikre tüm Genel Kurul'un açık olması gerekiyor. Türk futbolunda 2 duayen kaldı. Biri İlhan Cavcav, diğeri ise Aziz Yıldırım. Onların düşünceleri bizim için önemli. Hayat boyu bu koltuklarda oturmayalım. Gelin TFF başkanlığını en fazla 2 ya da 3 döneme sınırlandıralım. Daha fazla seçilemesin mevcut başkan. Başkan koltuğa yapışmasın. Uzun süre görevde kalmak yıpranma da yaratıyor, hata yapma olasılığını da artırıyoruz.'



OPERASYON TEPKİSİ!

'Federasyonumuzun başında Türkiye var. Biz Türkiye'yi temsil ediyoruz. Bu yüzden her beyanat saygılı olmak zorunda. Operasyon çok önemli bir kelimedir. Biz operasyon gibi bir kelimeyi alıp futbolun içine yerleştirdik. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor çıkıp 'bize operasyon yapılıyor' diyor. Bu nasıl beceridir? Diyelim ki ben operasyon yapacağım. MHK'ye ihtiyacım var, hakemlere ihtiyacım var... Herkes operasyon var diyor. Ben bunu nasıl becerebilirim ki? Böyle bir şeyin gizli kalma ihtimali var mı? Bir hakem bile mi çıkıp konuşmaz? Geçen sezon Kasımpaşa'ya yapılan 4-5 tane hakem hataları var. Ama operasyon çok farklı bir kelime.'



'Eskiden TFF yöneticileri ceza alamıyordu, talimatı değiştirdik. Hiçbir TFF yöneticisi, TFF'yi şov yeri olarak kullanamaz.'