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Başkent'ten 4 gol çıktı!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 5. hafta maçında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.

Spor / 18 Ocak 2017 Çarşamba 19:36
Başkent'ten 4 gol çıktı!
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Ankara'da oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi, Fenerbahçe maçı 10 kişi tamamladı.

24'te yeni transfer Karavaev, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atıp takımını öne geçirdi.

26'da ceza sahası içinde rakibini düşüren İsmail Köybaşı doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı. Hakem penaltı kararı verdi. Penaltı atışında topun başına gelen Serdar Gürler, topu ağlarla buluşturdu. 1-1



Fenerbahçe'de genç futbolcu Caner Koca, 43. dakikada yeniden takımını öne geçirdi.

Ancak ev sahibi Gençlerbirliği, 83. dakikada Vedat Muriqi'nin attığı gol ile yeniden skoru eşitledi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu skorun ardından puanını 13'e çıkaran Gençlerbirliği, lider olarak gruptan çıkmayı başardı. Fenerbahçe ise 8 puanla gruptan ikinci olarak çıkmayı başardı.

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