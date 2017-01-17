Trabzonspor ya tamam ya devam diyecek

Spor Toto Süper Lig'de aldığı sonuçlar nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'na büyük bir önem veren Trabzonspor, yarın deplasmanda Gümüşhanespor ile kritik müsabakaya çıkacak. Geride kalan 4 maçta 5 puan toplayarak bir üst tur şansını zora sokan Karadeniz ekibi, Atiker Konyaspor, Gümüşhanespor ve Kızılcabölükspor ile birlikte yer aldığı H Grubu'nda 3. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer, ilk maçta 2-1 mağlup olduğu Gümüşhanespor ile oynayacağı maçın ardından kupada yoluna ya tamam ya da devam diyecek.



Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam edebilmek için yarın deplasmanda oynayacağı Gümüşhanespor karşısında sahadan mutlaka 3 puanla ayrılmak zorunda. Grupta Atiker Konyaspor'un 8, Gümüşhanespor'un 7, Trabzonspor'un 5 ve Kızılcabölükspor'un ise 1 puanı bulunuyor. Bordo-mavililerin umutlarını bir üst tura taşıması için sahadan 3 puanla ayrılarak, rakibi Gümüşhanespor'un önüne geçmesi gerekiyor.





