Beyaz Gazete Ana Sayfa

Trabzonspor ya tamam ya devam diyecek

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 5. hafta maçında deplasmanda Gümüşhanespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, ya tamam diyecek ya da devam.

Spor / 17 Ocak 2017 Salı 11:52
Trabzonspor ya tamam ya devam diyecek

Spor Toto Süper Lig'de aldığı sonuçlar nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'na büyük bir önem veren Trabzonspor, yarın deplasmanda Gümüşhanespor ile kritik müsabakaya çıkacak. Geride kalan 4 maçta 5 puan toplayarak bir üst tur şansını zora sokan Karadeniz ekibi, Atiker Konyaspor, Gümüşhanespor ve Kızılcabölükspor ile birlikte yer aldığı H Grubu'nda 3. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer, ilk maçta 2-1 mağlup olduğu Gümüşhanespor ile oynayacağı maçın ardından kupada yoluna ya tamam ya da devam diyecek.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam edebilmek için yarın deplasmanda oynayacağı Gümüşhanespor karşısında sahadan mutlaka 3 puanla ayrılmak zorunda. Grupta Atiker Konyaspor'un 8, Gümüşhanespor'un 7, Trabzonspor'un 5 ve Kızılcabölükspor'un ise 1 puanı bulunuyor. Bordo-mavililerin umutlarını bir üst tura taşıması için sahadan 3 puanla ayrılarak, rakibi Gümüşhanespor'un önüne geçmesi gerekiyor.


Trabzonspor


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

HAYIR DEMEK EVET DEMEKTEN DAHA ZOR

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

'AL OBAMA’YI VUR TRUMP’A' OLMASIN!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar