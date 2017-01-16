Sosa transferi bitti

Fenerbahçe sezon başında Beşiktaş'tan ayrılan Jose Sosa için yeniden düğmeye bastı.



10 numara arayışını sürdüren Trabzonspor'da oynayan Mehmet Ekici transferinden vazgeçen Fenerbahçe, Milano'ya çıkarma yaptı.



Beyaz Futbol ekibinin aldığı özel bilgilere göre Fenerbahçe, Sosa transferinde sona geldi.



YÜZDE 90 BİTTİ



Beyaz TV muhabiri Ertan Süzgün'ün özel bir kaynaktan aldığı bilgileri şöyle aktardı;



Fenerbahçe'nin 10 numara arayışları devam ediyordu. son bir haftadır Fenerbahçe Sosa isminde yoğunlaştı. Bugün İtalyan siteleri son dakika olarak geçti 'Fenerbahçe Milan'ı ikna etti' diye. Aziz Yıldırım aldığım habere göre bir iki tane yöneticsini Milona'ya göndermiş. Jose Sosa'yı bitirmek için görevlendirmiş. Bana gelen net bilgi Fnerbahçe Sosa'yı yüzde 90 oranında bitirdi. Önümüzdeki iki üç gün içinde gelirse kimse şaşırmasın.



PERŞEMBE GÜNÜNE BİLET ALINDI



Beyaz Futbol modaretörü Ertem Şener'e gelen habere göre ise Fenerbahçe Sosa için perşembe günü saat 10.45'e bileti bile aldığı iddia edildi.