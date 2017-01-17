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Osmanlıspor'dan bomba transfer

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Bastia'da forma giyen Thievy Bifouma'yı 3,5 yıllığına transfer etti.

Spor / 17 Ocak 2017 Salı 19:22
Osmanlıspor'dan bomba transfer

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Bastia'da forma giyen Thievy Bifouma'yı 3,5 yıllığına transfer etti.

Genel menajer Ender Yurtgüven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 yaşındaki Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nın golcüsü ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Thievy Bifouma, 16 kez milli takımda forma giyerken, 8 gole imza attı. Ligue 1'de bu sezon 14 maça çıkan Bifouma, 2 gol kaydetti.



Osmanlıspor kupa maçı hazırlıklarına başladı

Osmanlıspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda 19 Ocak Perşembe günü Gaziantepspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş maçında forma giyen oyuncular yenileme antrenmanı yaptı. Diğer futbolcular ise 7'ye 3 top kapma oyununun ardından, çeşitli şut ve gol organizasyonları çalıştı.

Şut çalışmasında kulağına top gelen kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan, antrenmanı yarıda bıraktı.

Beşiktaş maçında adale ağrısı bulunduğu için forma giyemeyen Tiago Pinto'nun, takımla çalışması teknik heyeti sevindirdi.

Batıkent Tesisleri'nde 1 saat 15 dakika süren antrenmana Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Ndiaye ile tedavilerine devam edilen Engin Bekdemir ve Tugay Kacar katılmadı.

Osmanlıspor, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantepspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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