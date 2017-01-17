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Milan'dan Sosa açıklaması!

Fenerbahçe'nin bir süredir transfer listesinde olan Jose Sosa'yı Milan Kulübü takımda tutmak istiyor. Milan'ın CEO'su Adriano Galliani, Sosa'yı satmayacaklarını söyledi.

Spor / 17 Ocak 2017 Salı 22:54
Milan'dan Sosa açıklaması!

Milan Kulübünün CEO'su Adriano Galliani, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Jose Sosa'nın takımdan ayrılmayacağını söyledi.

Adriano Galliani, teknik direktör Vincenzo Montella ile yaptığı görüşme sonrası bir basın mensubunun sorularını yantıladı.

"Sosa için bir teklif olduğu söyleniyor. Jose Sosa için bir teklif var mı?" sorusuna Galliani, "Hayır, Sosa'yı satmıyoruz. Teknik direktör Montella ile yaptığımız görüşme sonrası Sosa'yı Milan'da tutmaya karar verdik" şeklinde cevapladı.

Sezon başında Beşiktaş'tan Milan'a transfer olan ve Haziran 2018'e kadar sözleşmesi olan Sosa, bu sezon Milan forması ile Serie A'da 6 maçta sadece 307 dakika şans bulabilirken, gol veya asistle tanışamadı.

MilanTeknik DirektörFenerbahçeBeşiktaş


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