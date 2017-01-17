Konyaspor kupada liderliğini sürdürdü

Atiker Konyaspor Yardımcı Antrenörü Fahrudin Ömerovic, maç sonu açıklamalarda bulundu. Hedeflerinin üç puan olduğunu söyleyen Ömerovic, “Gruptaki durumumuza baktığımız zaman bugün üç puanla zaten üst tura çıkmayı garantiledik. Oyun olarak belki çok iyi bir oyun oynamadık. Pozisyona gelince çok da pozisyona girdik, sonuç da atamadık. Yalnız Türkiye kupasının en büyük cazibesi bu oluyor, küçük takımlar büyük takımlara karşı gerçekten iyi bir mücadele, iyi bir oyun sergileyebiliyorlar. Bunu zaten bugünkü maçta örnek olarak gördük. Gerçekten yürekten tebrik ediyorum rakip takımı. Biz kendi hedefimize ulaştığımız için mutluyum. Sonuçta tek bir maç kaldı Trabzonspor maçı. Yarınki Gümüşhane Trabzon maçına göre durum belki daha da net olacak. Onun için hedefimize doğru ulaştık diyebiliriz. Artık tekrar cumartesi günkü lig maçına dönmek zorundayız" dedi.



Kızılcabölükspor Teknik Direktörü Hasan Şermet ise, “Maçtan önce oyuncularımızla konuşmalarımızda biz birinci bölgede iyi savunma yapıp kendi sahamızda hızlı ataklarla veya kontrataklarla pozisyon bulabileceğimizi düşünüyorduk. Nitekim de düşündüklerimizi sahada uygulayabildik ve pozisyonlar bulduk. Ama tabii ki lig farkları ortaya çıkıyor. Son pasları atamıyoruz veya vuruşlarda eksikliklerimiz var. Bunu da çocuklar görüyor. Sonuçta Konyaspor’a karşı burada takım olarak iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Elimizden gelen her şeyi yaptık ama gol atamadık. Belki golde bulabilirdik, çünkü pozisyonlar ürettik. Ama bizim açımızdan güzel bir akşam, güzel bir maç oldu” diye konuştu.



