Gaziantepspor'da 4 futbolcu kadro dışı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor’da hareketli saatler yaşanıyor. Kırmızı-siyahlı ekibin Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez’in raporu doğrultusunda Ganalı orta saha oyuncusu Muhammed Fatau, sol kanat oyuncusu Davy Angan, sol bek Bart Van Hintum ve Anton Putsila’yı süresiz kadro dışı bıraktı.



Gaziantepspor yönetimi, İbrahim Üzülmez’in aldığı bu kararı onayladı ve 4 futbolcuyu kadro dışı bırakırken, resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.