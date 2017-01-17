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Galatasaray Elazığ'ı rahat geçti

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 5. maçında Galatasaray deplasmanda Elazığspor'u 4-1 mağlup ederek puanını 8 yaptı ve ikinci sıraya yükseldi.

Spor / 17 Ocak 2017 Salı 20:28
Galatasaray Elazığ'ı rahat geçti
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Soğuk bir havada oynanan mücadelede Galatasaray 9. dakikada Podolski ile 1-0 öne geçti. Genellikle orta saha mücadelesi olarak geçen mücadelenin ilk devresi bu sonuçla sona erdi.

İkinci yarıya Yasin Öztekin-Garry Rodrigues değişikliği ile başlayan Galatasaray 59. dakikada Eren Derdiyok ile farkı ikiye çıkardı ve rahatladı. Maçın tamamen hakimi olan sarı kırmızılı takım orta sahada pas yaparak rakibine topu pek göstermedi. 74. dakikada Podolski'nin pasında Eren Derdiyok müthiş bir gol atarak farkı 3'e çıkardı ve bu golden sonra yerini Wesley Sneijder'e bıraktı. 84. dakikada penaltı kazanan ev sahibi ekip Timur Özgez ile farkı ikiye indirdi. Maçın son dakikasında Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski bir kez daha sahneye çıktı ve skoru belirledi. (1-4)



Bu sonuçla beraber puanını 8'e yükselten Galatasaray ikinci sıraya yükseldi. Galatasaray son maçını kendi evinde 24 Erzincanspor ile oynayacak. Mücadele 24 Ocak Salı günü saat 18.30'da oynanacak.

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