Elazığspor - Galatasaray (CANLI)

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 5. hafta maçında bu akşam deplasmanda TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor ile karşılaşıyor.



Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu olan sarı-kırmızılılar, grupta şu ana kadar 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ederken topladığı 5 puanla üçüncü sırada yer alıyor. İlk iki şansı tehlikeye giren Cimbom mutlak galibiyet parolası ile sahada yer alıyor. Riekerink, 'kritik' durum nedeniyle Sneijder, Podolski, Rodrigues ve Selçuk gibi yıldızlarının büyük bölümünü Elazığ'a götürdü.



Elazığspor: 0 Galatasaray: 3



Canlı Anlatım...



77'Hızlı gelişen Galatasaray atağında Berk sol kanatta topla buluştuktan sonra ortasını yaptı. Onun ortası kaleci Cenk'te kaldı.

76'Elazığsporlu futbolcular bu dakikalarda orta alanda pas yapıyor.

75'Elazığspor'da Mesut çıktı. Traore oyuna dahil oldu.

75'Galatasaray'da golü atan Eren çıktı. Sneijder oyunda.

75'Elazığspor oyuna yeniden başladı.

74'Gelişen Galatasaray atağında Bruma sol kanatan topu taşıdıktan sonra ortasını yaptı. Onun ortasında Podolski topu bıraktı. Sonrasında Eren topukla topu ağlara gönderdi.

74'GOL!

73'Elazığsporlu futbolcular bu dakikalarda kendi arlarında pas yapıyor.

60'Elazığspor oyuna yeniden başladı.

59'Orta sahadan gönderilen top sonrası topu alan Eren önce rakibinden ardından kaleciden sıyrılarak topu ağlara gönderdi.

59'GOL!

58'Josue'nin kullandığı kornerde Eren'in vuruşu dışarıya gitti.

57'Galatasaray tehlikeli geldi. Linnes'in sol kanattan yaptığı ortada Podolski'den önce Ozan topu karşıladı. Devam eden pozisyonda Bruma Ozan'dan sıyrılamadı ve top dışarıya gitti. Galatasaray korner kullanacak.

56'Ozan savunmanın arkasına koşu yapan Timur'u topla buluşturmak istedi ancak Ahmet zamanında araya girdi.

55'Gelişen Elazığspor atağında Berk ceza sahası dışından şansını denedi. Onun şutu üstten dışarıya gitti.

54'Topla oynama oranları: Elazığspor %34 Galatasaray %66

53'İkinci yarının ilk dakikalarında karşılaşmada tempo oldukça düşük.

52'Gelişen Elazığspor atağında Timur'un sol kanattan yaptığı ortayı Ahmet Çalık karşıladı.

51'Elazığsporlu futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Adem savunmanın arkasına koşu yapan Timur'u tola buluşturdu ancak pozisyon ofsayt.

50'Josue Lamjed'e faul yaptı. Elazığspor orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

49'Youssef Yeşilmen'in kullandığı kornerde Cenk yumruklayarak topu uzaklaştırdı. Devam eden atakta Berk'in ceza sahası içinden çektiği şut dışarıya gitti.

48'Elazığspor'da Mesut rakip ceza sahasının önünde topla buluşmak üzereyken Selçuk araya girdi ve top dışarıya gitti. Elazığspor korner kullanacak.

47'Bruma ceza sahasındaki Eren'i topla buluşturmak istedi ancak Ozan zamanında araya girdi.

46'Galatasaray'da ikinci yarının başında oyuncu değişikliği yaşanıyor. Yasin yerini Garry Rodrigues'e bıraktı.



46'Karşılaşmada ikinci yarı başladı.



D.A.İlk yarıda ek süre oynanmadı ve ilk yarı sona erdi. Galatasaray soyunma odasına 1-0 önde gidiyor.



45'Elazığsporlu futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Lamjed Chehoudi sağ kanatta hareketlenen Adem'i topla buluşturmak istedi ancak Adem topa yetişemedi.

44'Timur orta sahada Ahmet'in müdahalesiyle yerde kaldı. Elazığspor serbest vuruş kullanacak.

43'Hızlı gelişen Galatasaray atağında sarı - kırmızılılar rakibini az adamla yakaladı ancak Eren sol kanattan topu taşıdıktan sonra Yasin'e pasını veremedi ve Galatasaray önemli bir ataktan sonuç alamadı.

42'Elazığspor bu dakikalarda baskı kurmaya çalışıyor.

41'Bruma sol kanatta iki rakibinden sıyrıldıktan sonra pasını merkezdeki Josue'ye verdi. Josue bekletmeden vuruşunu yaptı. Onun vuruşu üstten dışarıya gitti.

40'Gelişen Elazığspor atağında Adem'in sağ kanattan yaptığı orta kaleci Cenk'te kaldı.

39'Bruma Adem'den sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girmek istedi ancak kademeye giren Berk zamanında müdahaleyle topu Bruma'dan aldı.

38'Gelişen Elazığspor atağında Youssef Yeşilmen'in sol kanattan yaptığı ortada Berk'in kafa vuruşu yandan dışarıya gitti.

37'Galatasaray tehlikeli geldi. Yasin sağ kanattan topu taşıdıktan sonra ceza sahasındaki Podolski'yi topla buluşturdu. Podolski'nin ceza sahasından çektiği şut az farkla dışarıya gitti.

36'Bu kez Galatasaray tehlikeli geldi. Eren'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sabri'nin ortasını savunma karşıladı.

35'Hızlı gelişen Elazığspor atağında Youssef Yeşilmen ceza sahasında Carole'den sıyrılmadı. Carole çok kritik bir müdahale yaparak tehlikeyi önledi.

34'Selçuk savunmanın arkasına koşu yapan Yasin'i düşündü ancak top oldukça hızlı. Çağlar kalesini terk ederek topu kontrol etti.

33'Galatasaraylı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

32'Binya savunmanın arkasına koşu yapan Youssef Yeşilmen'i topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top Cenk'te kaldı.

31'Josue korneri Bruma'yla paslaşarak kullandı. Bruma içeri doğru kat ettikten sonra şutunu çekti. Onun şutunu savunma karşıladı.

30'Bruma'nın sol kanattan yaptığı orta savunmaya çarparak dışarıya gitti. Galatasaray korner kullanacak.

29'Linnes ceza sahasındaki Bruma'yı topla buluşturmak istedi ancak Elazığspor savunması zamanında araya girdi.

28'Bruma'nın pasıyla rakip ceza sahasının önünde topla buluşan Eren şansını denedi ancak onun şutu yandan dışarıya gitti.

27'Hızlı gelişen Elazığspor atağında Berk, sağ kanatta hareketlenen Adem'i düşündü ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

26'Gelişen Galatasaray atağında Yasin ceza sahası dışından şansını denedi. Onun şutu kaleci Çağlar'da kaldı.

25'Galatasaray tehlikeli geldi. Bruma ceza sahasına kadar topu taşıdıktan sonra ceza sahasında rakibi kendisine müdahalede bulundu. Sonrasında Bruma geriden gelen Linnes'e pasını verdi. Onun şutu dışarıya gitti.

24'Elazığsporlu taraftarlar bu dakikalarda takımlarına olan desteği arttırdı.

23'Lamjed ilerde hareketlenen Timur'u topla buluşturmak istedi ancak top Ahmet Çalık'ta kaldı.

22'Topun hakimiyeti bu dakikalarda Elazığspor'da. Ev sahibi takımda futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

20'Elazığspor bu dakikalarda baskı kurmaya çalışıyor.

19'Youssef Yeşilmen'in kullandığı kornerde Carole topu uzaklaştırdı ancak devam eden pozisyonda topu alan Youssef Yeşilmen ceza sahasının dışından şansını denedi. Onun şutu üstten dışarıya gitti.

18'Mesut'un kullandığı kornerde top arka direğe açıldı. Sonrasında Youssef Yeşilmen Yasin'den sıyrılamadı ve top dışarıya gitti. Elazığspor bir kez daha korner kullanacak.

17'Adem uzaktan şansını denedi ancak onun şutu Ahmet'e çarparak dışarıya gitti. Elazığspor sağ kanattan korner kullanacak.

17'Topla oynama oranları: Elazığspor %35 Galatasaray %65

16'Galatasaraylı futbolcular serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra topu alan Selçuk uzaktan şansını denedi. Onun şutu dışarıya gitti.

15'Eren orta alanda yerde kaldı. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.

14'Selçuk topla birlikte ceza sahasına girmek istedi ancak Ozan ondan topu alarak tehlikeyi önledi.

13'Galatasaray savunmasından gönderilen topta Eren tek pasla sağ kanattaki Yasin'i topla buluşturdu. Yasin'in ortası kaleci Çağlar'da kaldı.

12'Youssef Yeşilmen ceza sahasına doğru hareketlenen Lamjed Chehoudi'yi topla buluşturmak istedi ancak Sabri zamanında araya girdi.

11'Hızlı gelişen Galatasaray atağında Linnes'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Bruma topu taşıdıktan sonra ortasını yaptı ancak onun ortasında Podolski'den önce savunma kafayı vurdu.

10'Elazığspor oyuna yeniden başladı.

9'Ceza sahasının dışında topla buluşan Podolski sert bir şutla topu ağlara gönderdi.

9'GOL!

8'Josue'nin kullandığı kornerde savunma topu uzaklaştırdı.

8'Sabri'nin sağ kanattan yaptığı ortada Ozan topu dışarıya gönderdi. Galatasaray sağ kanattan korner kullanacak.

7'Bruma sol kanattan bindirme yapan Linnes'i topla buluşturmak istedi ancak Adem zamanında araya girerek atağın büyümesine engel oldu.

6'Elazığspor tehlikeli geldi. Youssef Yeşilmen'in sol kanattan yaptığı orta doğrudan dışarıya gitti.

5'Josue'nin kullandığı kornerde Çağlar kalesini terk ederek topu aldı.

4'Sabri'nin sağ kanattan yaptığı orta savunmaya çarparak dışarıya gitti. Galatasaray sağ kanattan korner kullanacak.

3'Josue sağ kanatta hareketlenen Yasin'i topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

2'Karşılaşmanın ilk dakikalarında top Galatasaray'ın hakimiyetinde. Sarı - kırmızılı futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

1'Karşılaşmanın başında rakibinden sıyrılmak isterken yüzüne bir darbe alan Bruma kenara gelerek tedavi oluyor.

1'Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar.