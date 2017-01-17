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Çağla Büyükakçay Avustralya Açık'a veda etti

Milli tenisçi, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın ilk turunda Fransız Dodin'e yenilerek elendi.

Spor / 17 Ocak 2017 Salı 06:34
Çağla Büyükakçay Avustralya Açık'a veda etti

Sezonun birinci grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta ilk tur mücadelesinde Fransız rakibi Oceane Dodin'e 2-1 yenilen Çağla Büyükakçay şampiyonaya veda etti.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar ilk tur mücadelesinde, milli tenisçi Çağla Büyükakçay ile Fransız Oceane Dodin karşılaştı.

Çağla Büyükakçay, rakibine 5-7, 7-6 ve 2-6'lık setlerle 2-1 mağlup oldu ve turnuvadan elendi.

Tenis TurnuvasıÇağla Büyükakçay


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