Çağla Büyükakçay Avustralya Açık'a veda etti

Sezonun birinci grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta ilk tur mücadelesinde Fransız rakibi Oceane Dodin'e 2-1 yenilen Çağla Büyükakçay şampiyonaya veda etti.



Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar ilk tur mücadelesinde, milli tenisçi Çağla Büyükakçay ile Fransız Oceane Dodin karşılaştı.



Çağla Büyükakçay, rakibine 5-7, 7-6 ve 2-6'lık setlerle 2-1 mağlup oldu ve turnuvadan elendi.